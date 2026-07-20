Hanebné gesto, zuří Španělé. Argentinci jim ukázali záda, Otamendi se mstil za článek
Argentinští fotbalisté se nedokázali vyrovnat s porážkou od Španělska (0:1p.) ve finále mistrovství světa a jejich „trapné“ divadlo z průběhu zápasu, v němž si neodpustili řadu zákeřností, pokračovalo i po závěrečném hvizdu. Při korunovaci šampionů se uchýlili ke gestu, které historicky známe spíš od ruských hokejistů.
Španělé to věděli. Že závěrečný duel turnaje bude hodně vypjatý a že Argentinci použijí všechny zbraně, kterými by je mohli rozhodit. Nechyběly provokace, tvrdé střety, lokty v obličejích i teatrální gesta. Rozbuškou byl už předem rozhovor španělského stopera Laporteho pro deník Marca.
Mluvil o činech, které Argentincům prošly bez trestu. Stěžoval si na to, že rozhodčí jsou na Messiho a spol. příliš měkcí s tím, že naopak Španělé jsou k soupeřům féroví a bezohledně nefaulují.
Ve finále v reakci na tato slova přišla odveta od Nicoláse Otamendiho. Po konci finále se dostal do křížku s Rodrim a podle expertů na odezírání ze rtů měl na záběrech od televizní stanice DAZN říct: „Ty a Laporte. Oba dva… Celou dobu jste brečeli a stěžovali si na rozhodčí, kamaráde. Neměli jste ale mluvit před zápasem, chápeš? Neviděl jsi, co tento týden řekl?“
Poté, co Paredes udeřil Garcíu a navrch srazil Gaviho k zemi, Molina trefil Rodriho a do incidentu se zapojil i Almada. Mysleli jste, že tohle je pravé dno v kombinaci se žalováním Messiho na Cucurellu, pro kterého žádal červenou kartu za údajné nepovolené zakrytí úst, ačkoli se podle dostupných záběrů škrábal na nose?
To bohužel stále nebyl konec. Přijmout porážku patří ke ctnosti sportovce. Zvláště v případě, kdy jasně taháte za kratší konec. A za následující gesto do La Albiceleste pálí španělský tisk.
Argentinci se totiž otočili zády k vítězům ve chvíli, kdy Španělé zvedali na pódiu trofej nad hlavu za asistence amerického prezidenta Trumpa a šéfa FIFA Infantina, čímž vyjádřili opovržení nad svými přemožiteli.
Argentinské hvězdy sice převzaly medaile a žádný z nich si ji infantilně nesundal z krku (ačkoli Romero prezidenta Trumpa při přebírání stříbra zcela ignoroval), sledovat slavícího soupeře pro ně už bylo moc.
Místo toho Jihoameričané ukazující Španělům záda včetně trenéra Scaloniho a dalších členů realizačního týmu, zamířili k tribuně za bránou, kde seděla většina jejich fanoušků. Takový projev neúcty především na Pyrenejském poloostrově nyní vnímají s mimořádnou nevolí.