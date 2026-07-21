Hvězdy a jejich šance na MS 2030: Ronaldo a Messi jako sci-fi, jednička už je jasná teď
Právě skončené MS ve fotbale nabídlo špičkovou přehlídku hvězd ve formě. Zopakují si parádní jízdu znovu za čtyři roky, až bude šampionát hostit Španělsko, Portugalsko a Maroko společně s vybranými zápasy v Jižní Americe? Ohodnotili jsme šance velkých jmen pro MS 2030.
Cristiano Ronaldo (Portugalsko)
Šance na MS 2030: 1%
Kolik mu bude: 45 let
Postavení 41leté legendy v sestavě portugalské reprezentace na skončeném turnaji zůstalo neotřesitelné. Jenže se vkrádala silně otázka, zda to nebyla pro ambiciózní tým vlastně škoda. Další šampionát už bude Ronaldo sledovat v jiné roli, i když ho bude částečně hostit jeho vlast. Cokoliv jiného by byl úlet.
Lionel Messi (Argentina)
Šance na MS 2030: 5%
Kolik mu bude let: 42 let
V 39 letech si dokázal, že nejen stíhá, ale vysoce vyčnívá. Jenže po čtyřicítce ubývají síly mnohem rychleji a je otázka, jestli si druhý nejlepší střelec turnaje udrží odpovídající formu v zámořské MLS a neukončí kariéru mnohem dřív. Za čtyři roky bude mít na startu turnaje před 43. narozeninami, na letošním šampionátu byl tak starý pouze skotský náhradní brankář Craig Gordon.
Harry Kane (Anglie)
Šance na MS 2030: 70 %
Kolik mu bude: 36 let
Právě skončený šampionát lze zřejmě brát jako jeho reprezentační vrchol. Pro anglického kapitána to nemusí být ale konečná. Pokud udrží dosud mimořádně vyrovnanou výkonnost, jakou prokazuje v Bayernu a předtím v Tottenhamu, je za čtyři roky zpátky, nejspíš už s jinou méně dominantní rolí v týmu.
Rodri (Španělsko)
Šance na MS 2030: 70%
Kolik mu bude: 33 let
Nejlepší hráč MS 2026 a kapitán mistrů má před sebou ještě zajímavé roky. Spekuluje se, že by z Manchesteru City mohl zamířit do Realu Madrid. Tak hlavně, ať vydrží zdraví a nezopakuje se vážné zranění, které ho po EURO 2024 vyřadilo ze hry téměř na celou sezonu.
Erling Haaland (Norsko)
Šance na MS 2030: 75 %
Kolik mu bude: 28 let
Při dalším MS bude stále v dobrých fotbalových letech, v Manchesteru City má Haaland smlouvu až do roku 2034. Handicapem může být, že Norsko nepatří mezi stabilní velmoci a postup z kvalifikace pro něj není samozřejmostí.
Kylian Mbappé (Francie)
Šance na MS 2030: 80%
Kolik mu bude: 31 let
Francouzi budou pravděpodobně opět v okruhu velkých favoritů a Mbappé jejich lídr. Pokud přidá lídr historické tabulky střelců MS další k 22 dosavadním trefám, je jisté, že v čele tabulky může vydržet klidně další desítky let.
Lamine Yamal (Španělsko)
Šance na MS 2030: 95 %
Kolik mu bude: 22 let
Do MS 2030 je daleko, ale kandidát na pozici hlavní hvězdy turnaje je už jasný. Yamal má ještě jako teenager už sbírku úspěchů, jakou mu můžou ostatní mnohem starší hvězdy jen závidět. Pokud udrží vzestupnou tendenci svojí kariéry, stane se bez debat hlavní tváří dalšího šampionátu.