Místo vtipu je z něj hrdina. Torres nejdřív prosil o gól, pak napodobil Götzeho: Byl to osud
Při tipech na střelce rozhodujícího gólu mistrovství světa by většina španělských fanoušků zřejmě vyjmenovala skoro celou základní jedenáctku včetně obránců, pak pár náhradníku včetně střelce Mikela Merina a pak by si možná vzpomněli na Ferrana Torrese. Ale jak to tak bývá, ta nejméně očekávaná varianta byla pravdivá. Hráč Barcelony, kterému se téměř celý rok lepí smůla na paty, dal za pravdu svému tetování, které říká: „Nikdy se nepotopím.“
Byl to krásný gól. Skvělou práci odvedl Nico Williams při sklepnutí, ale rána Ferrana Torrese byla skvostná, tvrdá. A hlavně přesná. „Vystřelil jsem se silou celého španělského lidu,“ usmál se, když komentoval svou vítěznou bombu do sítě Argentiny.
Na seznamu Španělů, kteří rozhodli finále mistrovství světa, teď historicky stojí jen on a Andrés Iniesta. I on rozhodl před šestnácti lety v prodloužení, nyní křepčil na tribuně. Přitom jen dva týdny zpátky by Torresovo jméno většina fanoušků odmítala říct v jedné větě.
Jako spoustu dalších hráčů na mistrovství světa, i on se stal terčem krutých vtipů a „memů“ na sociálních sítích. Poukazuje se v nic například na to, že zatímco Michael Olise hraje na klubové a reprezentační úrovni s Harrym Kanem a Kylianem Mbappém, „chudák“ Lamine Yamal je v obou týmech s Ferranem Torresem. Někdo by si řekl, že šestnáct ligových gólů za Barcelonu je počin, za který by neměl být kdokoliv kritizován, ale Španělé (i Katalánci) jsou nároční. Torres měl určitě během turnaje víc kritiků než fandů.
Vše začalo už v úvodu roku 2026. Bývalý hráč Manchesteru City se trefil 31. ledna a pak na gól čekal více než dva měsíce. Přitom nebyl zraněný, pravidelně naskakoval alespoň z lavičky. „Prožívá určitou krizi sebevědomí,“ přiznal Hansi Flick. Pro média bylo střelecké sucho ale velkým tématem. Rodák z Valencie přestal pálit zrovna před odchodem Roberta Lewandowského a s ním spojeným možným příchodem nového útočníka. V kontextu s Torresovou „neformou“ začalo jméno potenciální posily Juliana Álvareze padat častěji a častěji. Ano, toho Álvareze, který stál v neděli na druhé straně barikády.
Byl symbolem neúspěchu s Kapverdamy
Byť se zdálo, že si šestadvacetiletý borec spravil náladu v přípravných zápasech před mundialem, kde byl možná nejlepší hráč, na mistrovství dostal další facku. Na papíře měl Španěly čekat snový vstup do turnaje, měli zdemolovat Kapverdy. Ale Torres, který se objevil v základní sestavě, se stal symbolem tohoto remízového neúspěchu, když sám zahodil několik šancí. „Ferrán se údajně po utkání pohádal se spoluhráči a chtěl jim dát pěstí. Žádného ale netrefil,“ zní další ironický příspěvek na sociálních sítích. Hloupý, ale s tisíci lajky. Z Ferrána byl zase vtip.
Stejně jako po zápase se Saúdskou Arábií, kdy se po příchodu z lavičky konečně trefil, ale do hry vstoupil VAR. Branka nic neznamenala, skóre už bylo 3:0. Ale když kamery zabraly Torresovu tvář, bylo vidět, že si něco mumlá. „Prosím, ať je to gól, prosím, ať je to gól,“ rozeznali mistři v odezírání ze rtů momenty předtím, než sudí branku odvolal. Šlo o další záběr, co oblétl sociální sítě. Hráčův zoufalý chtíč, aby se alespoň nějak zapsal do statistik, byl patrný. Španělsko jako tým ale nestrádalo, rozstřílel se Mikel Oyarzabal, zatímco Torres připisoval nižší desítky minut z lavičky.
Levonohý rychlík, kterého Pep Guardiola v minulosti předělal z křídelníka na devítku, se ale řídil tetováním, které má na kotníku. Vedle malé kotvy je tam napsáno „Odmítám se potopit.“ Svou šanci proměnil v ten nejdůležitější moment a více než Iniestu možná napodobil Maria Götzeho, který při německé cestě do finále v roce 2014 vypadl ze sestavy, jen aby proti Argentině rozhodl v nastavení, coby střídající borec.
„Obrovská úleva. Byl jsem během šampionátu hodně kritizován, ale takhle to napsal osud,“ usmíval se nový španělský hrdina. Všechen výsměch na internetu, všechny zoufalé modlitby k VAR i nepovedené klubové jaro jsou zahrabány hluboko pod nánosem konfet. A možná už si na ně nikdo nevzpomene.