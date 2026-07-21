Vicemistry světa vítaly v Buenos Aires davy. Messi může opět hrát už příští týden
Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se v pondělí večer vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. Navzdory porážce 0:1 v prodloužení se Španělskem na národní tým čekalo v deštivém počasí množství fanoušků, kteří obklopili zhruba čtyřkilometrovou trasu z letiště v Buenos Aires do sídla fotbalové federace (AFA).
Ve výpravě chyběl kapitán Messi, který stejně jako jeho spoluhráč z Interu Miami Rodrigo De Paul zamířil z East Rutherfordu přímo na Floridu. Do svých klubů nebo za odpočinkem odcestovali z USA rovněž další opory jako Enzo Fernández, Lautaro Martínez či Julián Álvarez.
Pro národní tým byl u letadla připraven červený koberec s čestnou stráží, při výstupu hrála svěřencům trenéra Lionela Scaloniho vojenská kapela. Autobusem pak všichni odjeli do sídla AFA, kde je vítal dav fanoušků. Žádné oficiální oslavy ale v plánu nejsou.
Messi si přlíšiš neodpočine, vynechá po skončení mistrovství světa dva nejbližší zápasy Interu Miami v zámořské lize MLS, která se po pauze znovu rozběhne už ve středu. Stejný čas na odpočinek dostane i jeho reprezentační a klubový kolega Rodrigo De Paul. Oba nebudou hrát ani Utkání hvězd, do něhož byli nominováni. Informovala o tom televizní stanice ESPN.
Messi i De Paul odehráli na šampionátu všech osm zápasů Argentiny. Messi do všech nastoupil v základní sestavě a v nedělním finále, které Argentinci prohráli se Španělskem 0:1 po prodloužení, byl na hřišti celých 120 minut.
Oba hráči vynechají středeční zápas Miami proti Chicagu i sobotní duel s Montrealem. Utkání hvězd je na programu příští týden ve středu 29. července. Další zápas má Inter na programu příští sobotu 1. srpna, ale zatím není jasné, zda už budou argentinské hvězdy k dispozici.