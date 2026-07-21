Máme mírumilovný tým, brání argentinské rvačky prezident. Zlatan: Kdybych tam byl...
Finále mistrovství světa i po několika dnech budí emoce. Kromě bujarých oslav jde hlavně potyčky ze závěru zápasu, kdy se fotbalisté Argentiny nedokázali vyrovnat s výhrou Španělska (1:0p). K pozápasovým situacím se vyjádřilo několik zahraničních médií, bývalých hráčů nebo prezident Argentiny Javier Milei. Nejvíc emocí zanechala pravděpodobně rána a nesportovní chování Leandra Paredese. „Kdybych tam byl, dal bych mu hlavičku a vyloučili by mě,“ komentoval Paredesův zkrat Zlatan Ibrahimovič.
Ibrahimovič, během šampionátu expert televizní stanice FOX News, tak zareagoval na potyčku po finálním hvizdu. Červenou kartu viděl argentinský záložník Leandro Paredes, který udeřil Erica Garcíu a srazil Gaviho k zemi. Další z Argentinců, Nahuel Molina, udeřil kolem běžícího Rodriho a do incidentu se zapojil i Thiago Almada.
„Paredes může být rád, že na hřišti nebyl nikdo jako já. Z jeho strany je to neprofesionální chování. Vyhrál fotbal. Když se na fotbal díváte, právě tohle chcete vidět.“ Ibrahimovič zároveň zkritizoval i španělskou pasivitu při bránění svých napadených spoluhráčů: „Nevím, co Španělé dělali. Prostě jen přihlížejí, jak jiný hráč udeří spoluhráče,“ dodala švédská legenda.
Bývalý obránce Micah Richards v televizním studiu BBC ostře zkritizoval chování Argentinců: „Je to ostuda. Celý zápas balancovali na hraně. Vidět takové věci po skončení utkání je prostě špatné, upřímně je to trapné. Všichni víme, jaké to je prohrát zápas, ale tohle je nepřijatelné.“
Hráče a členy realizačního týmu po zápase dokonce bránil i prezident Argentiny Javier Milei, který letošní výběr označil za „mírumilovný“ nebo „nejdůležitější v argentisnké fotbalové historii.“
„Vždy zaujímali umírněný postoj a chovali se rozvážně i v situacích, kdy se rozhodčí choval nevhodně. Reagovali velmi umírněně a kultivovaně a vždy bylo vidět, že bojovali až do samého konce,“ dodal politik.
Argentinská média lamentují nad tím, že Španělé měli před finále o den odpočinku navíc a ještě hráli s mnohačetnými zraněními - několik hráčů prý celý šampionát trápily nejrůznější zdravotní problémy.
„Chuligánská a pouliční povaha“
Milei ale nekomentoval scény po uklidnění potyček a rvaček. Jde především o slavnostní ceremoniál. Během předávání medailí a trofeje pro mistry světa se totiž Argentinci otočili zády k vítězům. Vyjádřili tím opovržení nad svými přemožiteli a i to kritizují španělská média. Podle Rubéna Cañizarese, novináře serveru ABC, dali Argentinci spíš průchod emocím nenávisti a zloby.
„Na rozdíl od Argentiny měl španělský tým dostatek slušnosti, že soupeři vytvořil uličku cti (guard of honor). Někteří hráči Argentiny raději dali průchod své chuligánské a pouliční povaze, kterou v sobě mají, a začali zastrašovat španělské hráče, dodává Cañizares.
FIFA již oznámila, že se několika incidenty po skončení zápasu začala zabývat. Vyšetřování disciplinární komise se bude týkat hlavně Leandra Paredese, Nahuela Moliny, Thiaga Almady nebo asistenta trenéra Roberta Ayaly.
A to ještě není jisté, jestli Argentinu čeká postih kvůli transparentu, který označuje Falklandy za argentinské ostrovy, nikoliv britské. FIFA totiž během svých akcí zakazuje politické projevy. V roce 2014 z podobného problému vyvázl fotbalový svaz pouze s pokutou.