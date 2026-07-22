Ostrá kritika FIFA lajknutá Ronaldem. Mluvilo se o korupci a velkém strachu z Infantina
Někdy stačí málo, aby Cristiano Ronaldo vyvolal poprask na sociálních sítích. Na Instagramu totiž označil lajkem příspěvek, ve kterém novináři popisují Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA jako jednu z nejkorupčnějších a nejohavnějších institucí na světě. Reagovali tak na názory ohledně protežování stříbrné Argentiny během skončeného světového šampionátu.
Podobné dohady žily hlavně na sociálních sítích, ale nejen tam. Silně se spekulovalo o tom, že prezident FIFA Gianni Infantino „namazal schody“ ostatním tak, aby zametl cestu k titulu Argentině. I Lionel Messi se k těmto dohadům před finále vyjádřil – odmítavě, jak se dalo čekat.
Právě o tomto tématu diskutovali španělští novináři Pilar Rodrigues Losantosová a Ruben Amon v televizním pořadu stanice Antena 3 Veřejné zrcadlo.
Ronaldo, jehož Portugalsko vypadlo v osmifinále se Španělskem, to ohodnotil pozitivním lajkem u videa s touto diskuzí. Zdánlivě zanedbatelné kliknutí, ovšem ne od účtu s 677 miliony sledujících, potom má význam a všimli si ho média a fanoušci po celém světě.
Novinářka Losantosová v pořadu, který se natáčel ještě před vítězným španělským finále, nešetřila kritikou. „Argentina je tým, který měl vypadnout už před pěti zápasy. Jen díky pomoci FIFA, jedné z nejzkorumpovanějších institucí na planetě, se tak nestalo. Z Argentiny nemám vůbec strach, víc mě děsí Infantino. Věřím, že nehrajeme jen proti Argentině, ale proti celé FIFA, která chce dát pohár Messimu.“
Její kolega Ruben Amon se zaměřil na komercionalizaci vrcholného turnaje. „Ceny vstupenek proměnily to, co bývalo sportem pro masy, v zážitek vyhrazený elitě. Považuji FIFA za odsouzeníhodnou, mafiánskou a zahanbující organizaci. Fotbal přežívá i přes chování tohoto znepokojivého orgánu. Zápas si užijeme, ale rozhodně ne díky podmínkám, které FIFA nastavila,“ tvrdil před finále.
Pro jednačtyřicetiletého Ronalda šlo o poslední šampionát a v hlavě si z něj zřejmě odnáší nepříliš pozitivní myšlenky. Nejen kvůli brzkému vyřazení.