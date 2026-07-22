Skvělá statistika. EA Sports pětkrát v řadě trefilo vítěze MS. Poslední špatný tip? Na Česko!
Je tradicí, že známé herní studio EA Sports, které stojí za několika herními sportovními franšízami, predikuje pomocí svých simulací vítěze fotbalového MS. Povedlo se jim to už pětkrát v řadě, letos správně tipovali jako vítěze Španěly. Poslední neúspěšná predikce? Česko! V roce 2006 mělo ve finále porazit Brazílii 2:1, ale nároďák vypadl už ve skupině.
Pokaždé, když se blíží mistrovství světa, miliony fanoušků hledají různé modely, kdo by si mohl odnést slavný pohár. EA Sports tradičně před začátkem turnaje zveřejňuje svou predikci MS pomocí vlastních simulací ve hře EA Sports FC (dříve série FIFA) a už pětkrát v řadě se jim povedlo správně tipnout výherce.
Úspěšná série začala v roce 2010, tehdy vývojář správně tipl vítěze ze Španělska. Stejný scénář se opakoval i v letech následujících, postupně predikoval jako šampiony Německo, Francii, Argentinu a letos Španělsko.
Odhady známého herního studia jsou založeny na masivním počtu dat. Hra využívá individuální hodnocení hráčů, celkové hodnocení týmů, historické statistiky a další algoritmy, které jsou schopné nasimulovat obrovské množství zápasů. Každá simulace využívá herní umělou inteligenci, která vytváří scénáře, jež mohou nastat v realitě.
Poslední neúspěšná predikce fotbalového mundialu se datuje až do roku 2006. Studio tipovalo jako vítěze Česko, které ve finále mělo porazit Brazílii 2:1. Trofej nejlepšího střelce si měl odnést Milan Baroš a zlatý míč pro nejlepšího hráče turnaje Pavel Nedvěd. Tehdy to však EA hrubě nevyšlo. Češi vypadli už ve skupině.
V jiných sportovních hrách však EA tak úspěšné není. Vydavatel každoročně předpovídá výsledek Super Bowlu pomocí videohry Madden i vítěze NHL, pomocí stejnojmenné série. Šampiona NFL se jí podařilo odhadnout osmkrát z posledních patnácti sezon. Vítěze Stanley Cupu už se hernímu studiu nepodařilo trefit dokonce čtrnáctkrát v řadě.