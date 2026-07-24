Proč se mistr světa Cucurella nenechá ostříhat? Dlouhé vlasy má kvůli synovi
Čerstvý mistr světa Marc Cucurella je na hřišti k nepřehlédnutí. Své dlouhé kudrnaté černé vlasy nechává španělský fotbalista volně plynout, nečiní tak ale kvůli stylu. Důvod neobyčejné vizáže hvězdného obránce je totiž mnohem osobnější. Sahá k jeho synovi, který má poruchu autistického spektra. Díky tomuto účesu tak Mateo svého tatínka vždy na hřišti pozná.
Mateo se Marcu Cucurellovi a jeho partnerce Claudii Rodríguezové narodil v roce 2019, když levý obránce působil ve Španělsku. Autismus se u dětí objevuje před třetím rokem života, a projevuje se abnormální sociální interakcí a narušenými komunikačními schopnostmi. Pár se o vypořádávání s projevy synova onemocnění podělil v serálu Married To The Game od Amazon Prime.
„Všimli jsme si, že se v některých věcech liší od ostatních dětí. Ve školce jsme nenašli přílišnou pomoc a prožili jsme nejhorší měsíce,“ říká Rodríguezová. „Každý den jsme spolu vodili Matea do školky a byla jsem zároveň těhotná s Riem. Každý den jsme se vraceli s pláčem,“ popisuje maminka dalších dvou dětí. Rio se narodil v roce 2021, nejmladší Bella o rok později.
Při rozhovoru na složité téma se rozplakal
Pro mistra světa i Evropy je o synově poruše nepříjemné mluvit a během rozhovoru o složitém tématu se rozplakal. „Je to pro něj velmi citlivé téma,“ prozrazuje jeho partnerka. Přijetí diagnózy prý Cucurellovi změnilo život, od té chvíle se musel učit společně se svým synem. „Slyšíte: Vaše dítě je autistické. Ale rodiče na to nejsou připraveni. Musíme se toho hodně naučit.“
„Jo, Mateo nás asi taky hodně učí. Musíte na něj myslet pořád,“ přidává se Rodríguezová. „Nebo někdy chceme něco dělat, ale nemůžeme, protože to není pro Matea dobré. Prázdniny jsou vždycky náročné, takže zítra se vrátíme do Londýna a on bude v pořádku,“ popisuje během dovolené na lodi.
Cestování a změna prostředí jsou pro lidi s autismem velmi nepříjemné. „Je to spousta změn v jednom týdnu. Je těžké být na jiných místech, mít jiné rozvrhy, jiné jídlo, jiné plány, žádnou školu, žádnou terapii, a pro něj je to těžké,“ dodává Claudia, která spolu s partnerem synovu poruchu neskrývá a nebojí se o ní šířit povědomí.
Pár se teď i s dětmi bude stěhovat do Španělska. Sedmadvacetiletý obránce přestoupil z Chelsea do Realu Madrid za 60 milionů eur (1,45 miliardy korun). S „Bílým baletem“ podepsal smlouvu do roku 2032 a stane se novou tváří týmu Josého Mourinha.