Šéf FIFA Infantino po MS napadl kritiky: Šíříte nenávist! Raději meditujte a modlete se
Když se Giannimu Infantinovi nelíbí otázky, problém obvykle není ve FIFA. Problém je v těch, kteří je pokládají. Prezident světového fotbalu týden po skončení mistrovství světa zaútočil na kritiky turnaje včetně médií. Podle něj šířili nenávist a falešné zprávy. Drahé vstupenky, reklamní přestávky či podezření z politických zásahů do sportu se tak v jeho podání změnily v nepříjemné detaily, které kazí obraz nejkrásnějšího představení na světě.
Gianni Infantino našel krátce po světovém šampionátu nepřítele fotbalu. Nejsou jím přemrštěné ceny, neprůhledné rozhodování FIFA ani politika vstupující přímo na hřiště. Jsou jím novináři a kritici sedící „za obrazovkami“, kteří prý místo oslavy šířili nenávist.
Prezident FIFA zveřejnil týden po finále mistrovství světa své poselství. V něm vyzdvihl radost, bezpečnost a pospolitost, kterou turnaj přinesl, a prohlásil, že FIFA zorganizovala nejlepší show na světě. Kritikům vzkázal, že byli svým negativismem natolik pohlceni, až jim všechna ta nádhera unikla.
„Je mi líto, že jste byli natolik pohlceni nenávistí a kritikou, že jste to všechno propásli,“ napsal šéf FIFA. „Těm, kteří sedí za svými pery a papíry, za obrazovkami a šíří nenávist a falešné fámy, chci říct, že zatímco vy sedíte v pozadí, my ve FIFA stojíme v první linii, organizujeme, tvrdě pracujeme a přinášíme nejlepší show na světě.“
Je to pozoruhodně jednoduchá metoda řízení světového fotbalu. Nepříjemné otázky se v podstatě nevyvracejí. Stačí je přejmenovat na nenávist a dál se jimi nezabývat.
Příliš drahé vstupenky? Fotbalu to prý pomůže
Infantino přitom během šampionátu čelil kritice, která nebyla založena jen na nedostatku lásky v srdcích kritiků.
Jedním z hlavních témat byly především ceny vstupenek, které v řadě případů zcela znemožňovaly běžným fanouškům navštívit zápasy jejich týmu během play off. Proč?
FIFA poprvé na světovém šampionátu široce využila takzvané dynamické oceňování. Krátce před turnajem byly lístky na zápasy základních skupin běžně k dispozici za částky kolem dvou tisíc dolarů (cca 42 tisíc Kč). Nejlevnější volná místa na některá méně atraktivní utkání začínala dokonce na 380 dolarech (cca 8 000 Kč).
Jenže na semifinále potřeboval fanoušek už téměř deset tisíc dolarů (212 tisíc Kč). Na oficiálním přeprodejním tržišti FIFA se dokonce objevily čtyři vstupenky na finále za necelých 2,3 milionu dolarů za kus (cca 48,3 milionů Kč). FIFA jejich cenu sice neurčovala, z každého prodeje ale mohla získat třicetiprocentní podíl.
Infantino už před turnajem uznal, že některé vstupenky jsou drahé. Současně ale vysvětloval, že vybrané peníze pomáhají financovat fotbal po celém světě.
FIFA navíc nařídila povinné přestávky na občerstvení uprostřed obou poločasů ve všech 104 zápasech. Oficiálně kvůli zdraví hráčů, což v extrémních podmínkách řady utkání nepochybně dávalo smysl.
Jenomže komerční pauzy byly i součástí těch zápasů, kde počasí rozhodně fotbalisty nijak nelimitovalo. Spíše tedy šlo o to najít další reklamní prostor v přímých přenosech a neříct tak úplně naplno, že se fakticky bude nově fotbal na největším turnaji hrát na čtvrtiny...
Případ Balogun a válka s evropským fotbalem
Nejvýraznější postavou mimo hřiště byl vedle Infantina americký prezident Donald Trump. Jejich mimořádně těsný vztah se táhl celým turnajem a jednoznačně překročil běžnou zdvořilost mezi pořadatelskou zemí a vedením sportovní federace.
Infantino už před finále oznámil, že bude trofej vítězům předávat společně s Trumpem. Americký prezident pak po jeho boku sledoval finále i závěrečný ceremoniál, dokonce pózoval i na týmové fotce novopečených mistrů světa ze Španělska. Ještě před turnajem navíc od FIFA obdržel nově vytvořenou cenu míru, kterou Infantino prosadil bez standardního projednání uvnitř organizace.
Nejvážnější pochybnosti ale vyvolal případ amerického útočníka Folarina Baloguna.
Trump veřejně oznámil, že po Balogunově červené kartě telefonoval Infantinovi a žádal přezkoumání rozhodnutí. FIFA následně hráči automatický jednozápasový trest sice nezrušila, ale neobvykle z něj udělala podmínečný trest s roční zkušební dobou.
Písemné odůvodnění disciplinárního rozhodnutí přitom FIFA ani po skončení turnaje nezveřejnila. Přímou souvislost mezi Trumpovým telefonátem a verdiktem FIFA nebylo možné prokázat, pochybnost o nezávislosti rozhodování však byla nevyhnutelná.
„Vaše nespokojenost s několika rozhodnutími příslušných orgánů je pochopitelná, ale podívejte se prosím do veřejně dostupných záznamů: taková rozhodnutí jsou v některých z nejvýznamnějších lig běžná,“ napsal Infantino.
A vzkaz přitom poslal především do Evropy, která jeho počínání tvrdě kritizovala už během turnaje. A to i dokonce přímo prostřednictvím UEFA. „Bezprecedentní, nepochopitelné a neobhajitelné,“ napsala evropská federace poté, co byl americký fotbalista před osmifinálovým zápasem s Belgií podmínečně omilostněn.
A prezident UEFA, Slovinec Aleksander Čeferin, se dokonce na protest nezúčastnil ani finálového utkání šampionátu.
„Je zvláštní, že to kritizují právě země, v nichž se takové postupy také používají,“ napsal na to nicméně bez uzardění šéf FIFA. A tím je patrně z jeho strany celá „kauza Trump“ vysvětlena…
Infantino radí: Meditujte a modlete se
Infantinův vztah ke kritikům přitom není nový. Po svém předchozím zvolení se novinářů ptal, proč jsou na něj tak zlí. Před letošním šampionátem kritikům doporučil, aby se uklidnili a odpočívali.
Nyní jim radí ještě trochu jinak: „Ty, kteří věnují svůj čas a energii tomu, že nás nenávidí, prosím, aby se na okamžik raději zamysleli, meditovali, pomodlili se nebo se podívali na fotbalový zápas a skutečně pozorovali tváře, oči a emoce.“
Poselství pak zakončil slovy: „Kéž naleznete mír. Mnoho lásky všem.“
V Infantinově světě prostě platí jedna jednoduchá logika: kdo se neraduje a moc ptá, šíří nenávist.
Celé prohlášení šéfa FIFA Gianniho Infantina
Mé poselství všem těm, kteří…
Všem, kterým unikla naše krásná hra, emoce, oslavy, smích, pláč, zklamání a radost. Všem, kteří neviděli, jak se děti, miminka, prarodiče a rodiče scházejí kvůli nádherné hře, říkám: Je mi líto, že už zápasy skončily, a je mi líto, že vám všechna ta radost a pospolitost unikly. Je mi líto, že jste byli natolik pohlceni nenávistí a kritikou, že jste to všechno propásli.
Těm, kteří sedí za svými pery a papíry, za obrazovkami a šíří nenávist a falešné fámy, chci říct, že zatímco vy sedíte v pozadí, my ve FIFA stojíme v první linii, organizujeme, tvrdě pracujeme a přinášíme nejlepší show na světě.
Zatímco vy se skrýváte, my procházíme ulicemi Kanady, Mexika a Spojených států, mluvíme s fanoušky, setkáváme se s lidmi a zajišťujeme bezpečnost všech.
Zatímco vy rozdělujete, my spojujeme.
Lidé se setkávali jako rodiny, jako fanoušci, jako jeden celek.
Nezažili jsme žádné násilí, žádné incidenty. Stoprocentní bezpečí a ochrana, pouze radost a štěstí!
Sedm milionů lidí z více než 200 zemí si užívalo turnaj v šestnácti fantastických městech a na stadionech: žádné incidenty, žádné nepřátelství, žádné násilí, jen radost, emoce, štěstí, jednota a pospolitost. Všichni byli v bezpečí, chráněni a šťastní.
Miliardy lidí po celém světě sledovaly mistrovství světa FIFA doma a sdílely s přáteli a rodinami okamžiky lásky k této hře, chvíle naplněné radostí, emocemi, štěstím, jednotou a pospolitostí.
Turnaje se zúčastnily prakticky všechny světové celebrity z oblasti hudby, filmu, zábavy a sportu. Užívaly si akci a trávily čas s fanoušky i s námi. Byly radostné a šťastné.
To všechno bylo možné díky vládám tří hostitelských zemí a jejich obrovskému přínosu, díky FIFA a jejímu fantastickému týmu, který pro vás pracoval, díky hostitelským zemím a všem jejich obyvatelům, policejním složkám a jejich neuvěřitelnému nasazení a také dobrovolníkům – ach, těm dobrovolníkům, úžasným lidem, kteří přijeli z celého světa, aby se stali součástí největší události na Zemi.
Každé město bylo plné fanoušků z celého světa. Zatímco oni slavili, vy jste měli plné ruce práce se zaséváním semen nenávisti.
Náš svět potřebuje lásku, nikoli nenávist, toleranci, nikoli rozdělování, oslavy, nikoli truchlení.
Zatímco vy jste šířili nenávist, my jsme neúnavně pracovali na spojení dvou zemí, které spolu vedou válku. Írán vstoupil do Spojených států bez incidentů a konfliktů. Když íránský tým začal hrát, všechny pokřiky namířené proti němu se proměnily v jedinou píseň. Fanoušci se stali svou zemí, stali se svým týmem a postavili se za Team Melli.
To je síla fotbalu. Íránský tým dostal víza ke vstupu do země, protože fotbal je o míru. Není o politice. Fotbal je o jednotě, nikoli o rozdělování.
Fotbal je větší než nenávist a diskriminace.
Zemím, které čelí vážným zdravotním problémům nebo jiným výzvám, byla udělena víza. Účast jejich týmů a povzbuzování fanoušků naplnily miliony lidí doma nadějí a alespoň na okamžik, který měl cenu věčnosti, také radostí a hrdostí.
Zmiňovali jste několik lidí, kterým byla víza zamítnuta, a přehlíželi jste miliony lidí ze všech částí světa, kterým byla schválena. Protože fotbal spojuje svět a letos v létě to působivě dokázal.
Nebo když fotbal představil světu Haiti, zemi, kterou mnozí nemohou nebo nechtějí navštívit, možná nastal čas odložit pera a klávesnice a projevit trochu úcty týmům, které hrály srdcem a tvrdě bojovaly, zemím, které přispěly, fanouškům, kteří cestovali, a dětem ze všech koutů světa, které chtějí mít velké sny. Možná je čas projevit trochu lásky.
Vaše nespokojenost s několika rozhodnutími příslušných orgánů je pochopitelná, ale podívejte se prosím do veřejně dostupných záznamů: taková rozhodnutí jsou v některých z nejvýznamnějších lig běžná.
Sporná rozhodnutí rozhodčích nebo „podivné“ disciplinární verdikty, jako jsou například potenciálně chybně udělené červené či žluté karty nebo následná rozhodnutí v určitých situacích hráče nepotrestat zákazem startu, jsou totiž v některých největších ligách světa běžné a široce přijímané.
Je zvláštní, že kritizují právě země, v nichž se takové postupy používají.
Toto mistrovství světa FIFA oslavovalo lidstvo v jeho nejlepší podobě. Viděli jsme týmy z malých zemí, jak hrdě nastupují k nejprestižnějším zápasům. Byly sebevědomé, profesionální a přinášely svým zemím hrdost.
A co je nejdůležitější, přinášely naději. Naději, že každý může být součástí světa a může ve fotbale dokázat velké věci bez ohledu na to, odkud pochází. Všichni jsme si rovni: fanoušci, hráči a jednoduše lidské bytosti.
Ve FIFA jsme nemohli být při sledování těchto okamžiků lásky, radosti a jednoty hrdější ani dojatější.
Ty, kteří věnují svůj čas a energii tomu, že nás nenávidí, prosím, aby se na okamžik zamysleli, meditovali, pomodlili se nebo se podívali na fotbalový zápas a skutečně pozorovali tváře, oči a emoce.
Protože pouze naše nádherná hra dokáže nabídnout tak mimořádnou show. Show, při níž se všichni stávají jedním celkem a znovu se propojují jako lidé.
Perům a papírům, všem obrazovkám, přeji, abyste našli lásku a mír tam, kde je lidé, kteří se za vámi skrývají, nalézt nedokázali.
Kéž naleznete mír. My ve FIFA jsme ten svůj našli a také ho přinášíme tím, že jsme uspořádali nejvýjimečnější mistrovství světa FIFA. Kéž se fotbal povznesе nad všechnu nenávist.
A nakonec jsem jako prezident FIFA nesmírně hrdý, že jsem mohl k této show, byť jen trochu, přispět. Je to skvělý pocit!
Mnoho lásky všem.