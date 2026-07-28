Německá legenda ostře o Argentině: Chválu nechápu, takový tým nechci. Přišel potlesk
Další nepovedený mundial, konec trenéra Juliana Nagelsmanna a začátek éry jeho nástupce Jürgena Kloppa. Německý fotbal po mistrovství světa, kdy favorité po prohře s Paraguayí skončili už v 1. kole play off, hledá cestu jak pokračovat. Na konferenci německých trenérů v Mohuči se do debaty zapojil i sportovní ředitel svazu Rudi Völler. „Nechci mít tým, který hraje jako Argentina. To s fotbalem nemá nic společného,“ informoval deník Bild o proslovu bývalého útočníka.
Na mezinárodním kongresu německých fotbalových trenérů dostal prostor na pódiu mezi ostatními řečníky i sportovní ředitel německého svazu, který měl v posledních týdnech napilno - po ostudném vypadnutí s Paraguayí musel řešit volnou pozici na trenérské lavičce národního týmu.
Svaz v minulých dnech dotáhl očekávaný přesun - novým trenérem reprezentace se stal Jürgen Klopp. Devětapadesátiletý bývalý kouč Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Völler na konferenci v Mohuči hned nastínil, kde by bral inspiraci do dalších zápasů.
„Španělsko si zasloužilo opravdu každý kus chvály. Nejen kvůli tomu, jak drželo míč, ale také kvůli obranné hře. Je to vzor, který je třeba následovat. Myslím, že Angličané také bránili velmi dobře,“ řekl legendární útočník.
Vzor dobré obrany
Právě obrana byla pro Völlera hlavním bodem proslovu, při kterém si zároveň rýpnul do vicemistrů světa z Argentiny. Mistr světa z roku 1990 kritizoval, že Argentinci „byli na mistrovství světa mnohými uváděni jako vzor dobré obrany,“ popisuje Bild.
„Jako Německo musíme lépe bránit. Mnoho lidí uvádělo jako příklad Argentinu, ale podle mě to byl špatný příklad. Najednou se z Argentiny stalo to nejvyšší měřítko. To mi přišlo trochu pokrytecké,“ prohlásil před publikem.
Völler sice neútočil na výsledky Jihoameričanů, nedokázal ale pochopit uznání jejich stylu hry - a také upozornil na agresivní a místy nesportovní chování Argentinců, které se stalo terčem kritiky „Nechci tým, který hraje jako Argentina. To s fotbalem nemá nic společného. Ano, byli mistři světa a tentokrát skončili na druhém místě. Ale upřímně řečeno, tu chválu vůbec nechápu.“
Podle deníku Bild slyšel bývalý útočník AS Řím nebo Marseille v sále zaplněném uznávanými trenéry a jinými fotbalovými osobnostmi za svá slova velký potlesk.