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Cucurella splnil slib. Týden po triumfu na MS už má na paži trenérovu podobiznu

Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho
Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la FuentehoZdroj: Koláž iSport
Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho
Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho
Marc Cucurella se svým synem Mateem po triumfu na mistrovství světa
Luis de la Fuente při oslavách vítězství na mistrovství světa
Marc Cucurella.
Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho
Marc Cucurella po triumfu na mistrovství světa
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Obránce Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. Osmadvacetiletý fotbalista tak splnil slib podmíněný tím, že Španělsko vyhraje mistrovství světa. Novou úpravou se pochlubil na instagramu.

Španělsko minulou neděli porazilo ve finále šampionátu v New Jersey Argentinu 1:0 po prodloužení. Nová posila Realu Madrid se hned po utkání sháněla po tatérovi. S nápadem na tetování Cucurella přišel již během přípravy na turnaj.

De la Fuente očekával, že Cucurella dodrží slovo. „A nejsem tak ošklivý,“ dodal s úsměvem. Na hráčově paži svírá v ruce trofej pro mistry světa.

Cucurellu, který dlouho působil v Barceloně a poslední čtyři sezony hrál za Chelsea, zdobilo už předtím několik vytetovaných obrázků. Na triumf na EURO 2024 v Německu zase zareagoval změnou vzhledu. Po finálovém vítězství 2:1 nad Anglií si nechal obarvit kudrnaté tmavé vlasy na červeno.

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