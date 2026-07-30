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Sport Magazín: španělští králové dokonalosti, Maděrová o olympiádě i silný příběh hokejisty

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Sport Magazín a nová zlatá generace Španělska • Zdroj: isportTV
Titulní strana Sport Magazínu
Marc Cucurella už má na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho
Ferran Torres je ve své zemi za hrdinu. Nezadaného hrdinu.
Ferran Torres je ve své zemi za hrdinu. Nezadaného hrdinu.
Lamine Yamal na oslavách mistrovského titulu v Madridu
Oslavy na Plaza de Cibeles
Yamal se svým bratrem.
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MS fotbal 2026
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Už v pátek vychází Sport Magazín s velkým tématem o nové zlaté generaci Španělska, která po Evropě ovládla i svět. Plakátovým bonusem je střelecký rekordman Kylian Mbappé. Nechybí rozhovor s olympijskou vítězkou ve snowboardingu Zuzanou Maděrovou a její sestrou Annou, silný příběh hokejisty Jaroslava Krupičky ani rubrika Lucie Šafářové. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Téma: Proč Španělsko vládne světu?

  • Rozhovor: Zuzana Maděrová a sestra Anna / o olympijském triumfu

  • Paměť: Jaroslav Krupička / jak hokejista pomáhal hvězdám při emigraci

  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / O Wimbledonu

  • Plakát: Kylian Mbappé

  • Uniklo z facebooku: Tadej Počagar / Vítěz TdF

  • Test: Ford Kuga

  • TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana Sport MagazínuTitulní strana Sport Magazínu • Sport Magazín

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