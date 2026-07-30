Sport Magazín: španělští králové dokonalosti, Maděrová o olympiádě i silný příběh hokejisty
Už v pátek vychází Sport Magazín s velkým tématem o nové zlaté generaci Španělska, která po Evropě ovládla i svět. Plakátovým bonusem je střelecký rekordman Kylian Mbappé. Nechybí rozhovor s olympijskou vítězkou ve snowboardingu Zuzanou Maděrovou a její sestrou Annou, silný příběh hokejisty Jaroslava Krupičky ani rubrika Lucie Šafářové. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Téma: Proč Španělsko vládne světu?
Rozhovor: Zuzana Maděrová a sestra Anna / o olympijském triumfu
Paměť: Jaroslav Krupička / jak hokejista pomáhal hvězdám při emigraci
Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / O Wimbledonu
Plakát: Kylian Mbappé
Uniklo z facebooku: Tadej Počagar / Vítěz TdF
Test: Ford Kuga
TV program: všechny sportovní stanice
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