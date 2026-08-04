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FIFA se chlubila zisky z MS, pořadatelská města v USA se ale bouří: Dlužíte nám miliony!

Americká města se po MS zlobí na Infantina a spol.: Dlužíte nám miliony, říkají
Americká města se po MS zlobí na Infantina a spol.: Dlužíte nám miliony, říkajíZdroj: koláž iSport.cz
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěžují, že jim mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. Uvedl to The Athletic, jenž pod podmínkou anonymity mluvil s představiteli čtyř měst.

Ti řekli, že každému městu vysocí funkcionáři FIFA slíbili milion dolarů (21 milionů korun) v rámci fondu „odkazu“ na stavbu minihřišť a podporu sociálních projektů.

Stejnou částku prezident FIFA Gianni Infantino veřejně slíbil pořadatelským městům loňského mistrovství světa klubů. V případě letošního MS to oficiálně neoznámil, ale funkcionáři FIFA opakovaně zástupce hostitelských měst ujistili, že to mu tak bude i nyní.

Pořadatelskými americkými městy byly Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami a Boston.

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