FIFA se chlubila zisky z MS, pořadatelská města v USA se ale bouří: Dlužíte nám miliony!
Hostitelská americká města nedávného mistrovství světa ve fotbale si stěžují, že jim mezinárodní federace FIFA dluží přislíbené miliony dolarů. Uvedl to The Athletic, jenž pod podmínkou anonymity mluvil s představiteli čtyř měst.
Ti řekli, že každému městu vysocí funkcionáři FIFA slíbili milion dolarů (21 milionů korun) v rámci fondu „odkazu“ na stavbu minihřišť a podporu sociálních projektů.
Stejnou částku prezident FIFA Gianni Infantino veřejně slíbil pořadatelským městům loňského mistrovství světa klubů. V případě letošního MS to oficiálně neoznámil, ale funkcionáři FIFA opakovaně zástupce hostitelských měst ujistili, že to mu tak bude i nyní.
Pořadatelskými americkými městy byly Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami a Boston.