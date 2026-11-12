Český fotbal spočítal peníze z MS, odkryl celou částku i prémie pro hráče a trenéry
Na hřišti bída, v pokladně úspěch. Asociace spočítala, jak dopadlo mistrovství světa ve fotbale, co se týče peněz. A základní zpráva zní možná až překvapivě: šampionát skončil po odečtení všech nákladů přebytkem 95 milionů korun. A to i poté, co si hráči a realizační tým za samotný postup na šampionát rozdělili 92 milionů.
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Pojďme se podívat na všechna čísla zblízka.
To základní, od kterého se vše odvíjelo, zní 12,5 milionů dolarů. Takový základní příspěvek (10 za účast, 2,5 na organizační výdaje) vyplatila FIFA každému z účastníků amerického turnaje. A u Čechů, protože padli už ve skupině, u toho také zůstalo. V přepočtu na koruny to dělá přibližně 275 milionů.
Jenže pak se pochopitelně začalo odečítat:
- Odměna pro hráče a realizační tým.
- Provozní náklady na samotném turnaji, především ubytování a cestování, tentokrát velmi výživné.
- Smluvní příspěvek Ligové fotbalové asociaci.
A zbylo – 95 milionů korun. Pro připomenutí, EURO 2024 v Německu skončilo ve ztrátě. „Je to něco, co mi dělá velkou radost. Měl jsem strach, i po zkušenosti s EURO, abychom vše s péčí řádného hospodáře zvládli,“ říká předseda asociace David Trunda. „Máme finanční rezervu, což je pro nás důležité,“ přidává.
Jak vypadaly jednotlivé výdaje?
Hráči a realizační tým
Odměnu pro ně určuje prémiový řád. Ten schválil už loni v březnu předchozí výkonný výbor a stávající na něm nic neměnil. Podle něj si hráči a realizační tým rozdělí jednu třetinu příjmů od FIFA plus dalších 20 milionů korun. Ovšem minus jeden milion, který bude věnován na rozvoj mládeže. Třetina se počítá ze základního příspěvku FIFA, tedy z oněch 10 milionů dolarů (cca 220 milionů korun).
Ve výsledku to vyšlo na celkových zaokrouhlených 92 milionů korun.
Jak přesně se jednotlivci, tedy hráči, trenéři, maséři, kustodi, analytici a další o tuto sumu podělí, bylo v kompetenci hlavního trenéra. Ten je ovšem vázán předpisem, že poměr mezi hráči na jedné straně a realizačním týmem na druhé má být v poměru 70:30.
To znamená opět zaokrouhleně 64 hráčům, 28 realizáku.
Ligová fotbalová asociace
Je tu ještě jedna natažená ruka. Ta patří Ligové fotbalové asociaci. Na základě rámcové smlouvy mezi ní a FAČR si liga nárokuje 15 procent z peněz, které FIFA zašle Strahovu za postup na mistrovství. Jedná se opět o procenta z 10 milionů dolarů a v korunách to vychází na 33 milionů.
Provozní náklady
Výše uvedená čísla pocházejí z veřejných informací, u provozních nákladů nejsou známy a fotbalová asociace jejich výši nezveřejnila. Ovšem pokud známe výdělek, náklady na hráče, příspěvek lize a výslednou bilanci, vychází výdaje především na ubytování a cestování na 55 milionů korun.
Asociace se zprvu obávala, že turnaj skončí v lepším případě s nulou. Dopadlo to lépe. Proč? „Vyvarovali jsme se Českých domů a obecně jsme šli konzervativní cestou. Uspořádali jsme například pouze jeden let pro partnery,“ vysvětlil David Trunda.
Kam peníze půjdou? „První polovina bude využita k předfinancování klubů okresů a krajů z počátku roku, kdy ještě čekáme na čerpání dotací z NSA. Dalším cílem je vytvoření rezervy, abychom nemuseli čerpat kontokorent. Věc budeme konzultovat se zástupci hnutí,“ dodal.