Česko v rytmu es Slavie. V reprezentaci na ně čeká jiná role, jak je využít?

Kdyby chtěl, mohl by k osmi „sešívaným“ přihodit dva stopery, jednoho křídelníka a říct: „Hrajte jako ve Slavii.“ Takhle masivní červenobílý nátisk reprezentační trenér Karel Jarolím zítra základní jedenáctce proti Ukrajině nedá, ale o pohodu svěřenců kolegy Jindřicha Trpišovského se opře. „Jejich forma tomu nahrává,“ přitakává Jarolím.

Slavia je na začátku sezony rozjetá, což o víkendu demonstrovala zválcováním Plzně 4:0. Ví, co chce hrát, a taky tak hraje. Reprezentaci proto zaplavila hned osmička jejích mužů – brankář Ondřej Kolář, obránci Vladimír Coufal a Jan Bořil, záložníci Tomáš Souček, Josef Hušbauer, Jan Sýkora a Jaromír Zmrhal a útočník Stanislav Tecl. „Nejsou v nároďáku do počtu a myslím, že trenér Jarolím by na nich mohl postavit základní jedenáctku a dát jim dostatečný prostor. O jejich výkonnosti není pochyb,“ soudí uznávaný trenér František Komňacký.

Sám dobře poznal, jak může být vlna hráčů z jednoho klubu pro elitní výběr země prospěšná. Když dělal Komňacký asistenta Michalu Bílkovi, v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2012 a následně i na samotném šampionátu nakopl národní tým rozlet Plzně.