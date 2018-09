Dánové na Slovensku padli. Rusnák: Dát gól futsalovému brankáři? Smutné

Jádrem sporu dánských fotbalistů se svazem je vyřešení otázky osobních a reprezentačních sponzorů. Vedení dánské reprezentace proto přivezlo do Trnavy rezervní tým složený z druholigových hráčů a futsalistů, což v domácích řadách vyvolalo pohoršení a zklamání. Slovenský svaz se v reakci rozhodl snížit vstupné na zápas na symbolické jedno euro.

„Představovali jsme si to trochu jinak. Že přijede silné Dánsko s kvalitními hráči. Pro nás by to byla velká výzva. Bohužel to bylo jinak. I tak jsme chtěli vyhrát a otestovat si některé hráče. To se podařilo. Vyhráli jsme rozdílem třídy, rozdíl ve skóre mohl být větší. Nyní se už musíme soustředit na náročný zápas s Ukrajinou,“ uvedl po výhře nad Dánskem trenér Slovenska Ján Kozák.

Ve stejném složení by Dánové měli nastoupit i v neděli v Lize národů proti Walesu. Slováky v týž den čeká zápas na Ukrajině, tyto týmy ve skupině B1 doplňuje česká reprezentace.

„Bylo velmi těžké na takovéto utkání hledat jakoukoliv motivaci. Čekali jsme jiného soupeře. Vzhledem k okolnostem se může zdát výhra 3:0 málo, ale řadu dalších šancí jsme zahodili,“ podotkl Marek Hamšík.

Jednatřicetiletého futsalového brankáře Haagha překonali v prvním poločase Nemec a Rusnák, po změně stran pak velkou převahu domácího mužstva vyjádřil už jen Fogtův vlastní gól. Plzeňský brankář Kozáčik s udržením čistého konta příliš práce neměl.

„Pro diváky to byl nezáživný zápas. Nejdůležitější bylo vyhrát, a to se povedlo. To, že jsem vstřelil gól furalovému brankáři o utkání vypovídá vše. Celé je to trochu smutné,“ konstatoval střelec jedné ze slovenských branek Albert Rusnák.