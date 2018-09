Koller, Jiránek a Palička o reprezentaci: proč zaostává a jak z toho ven?

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zklamaný Jarolím: Bolí to. Čekali jsme, že útočníky využijeme lépe VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč to reprezentaci tolik nejde?

Koller: „Dobrá otázka. Je toho víc. Špatná technika. Malá rychlost. Zakřiknutý herní projev. Špatné nastavení v hlavách možná. A chybí mi u hráčů sebereflexe. Oni po takovém zápase mluví o smůle! Přitom Ukrajina nás jasně přehrávala, míra její dominance byla až zarážející.“

Jiránek: „Mezi námi a Ukrajinou byl individuálně velký rozdíl, soupeř byl strašně silný s balonem. Tohle zjištění nás ovšem provází delší dobu. Stejně jako to, že se neumíme vyrovnat se zraněními důležitých hráčů, nahradit je je pro nás téměř neřešitelné.“

Palička: „Myslím, že trenér Jarolím nemá po dvou letech u týmu konkrétní vizi, jak by měla reprezentace hrát. Tím pádem těžko vybírá hráče, pořád zkouší a je ve stejné fázi jako na začátku své mise.“

Brzdí reprezentaci velká rotace hráčů v nominaci? Chybí podle vás jasná kostra?

Koller: „Bylo by ideální, mít jasnou kostru. Navíc po docela dlouhé době zkoušení. Určitě to je plus. Mám ovšem pro trenéra Jarolíma v tomto také omluvu, hodně mu to pokazila zranění. Třeba Darida s Barákem by v té kostře byli.“

Jiránek: „Tohle je těžké, dám příklad. Jsou pozvaní noví hráči, ale nepřesvědčí, tak trenér logicky hledá jinou variantu. U nás ale, na rovinu, není taková kvalita jako dřív. A to asi byl hlavní důvod, proč trenér vzal dohromady tolik hráčů. Aby viděl, kdo na to má, kdo ne. Když nároďák stojí na hráčích, kteří si pozici v klubu teprve budují, na mezinárodní úrovni se to projeví.“

Palička: „Kostra určitě chybí. Tím, že se v reprezentaci protočilo hodně hráčů, není stabilizovaná sestava. Pořád se něco mění, byť do toho samozřejmě zasahují zranění a další absence.“

Podepisuje se na obraně nerozehranost stoperů, nebo spíš úroveň jejich dovedností?

Koller: „Projevuje, i tady do toho sáhla zranění. Důvěru dostal třeba Brabec, kterému se to moc nepovedlo. A pak nevím, zda pro Thea Gebre Selassieho je místo stopera dobré.“

Jiránek: „Určitě vám nepřidá, když pořádně nehrajete, chybí vám sebedůvěra, a když vás čekají takové zápasy jako v reprezentaci, tak se to prostě projeví. Ale dneska, musím říct, ani nemáme na tomto postu takovou kvalitu.