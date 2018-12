Češi tak mají jistotu, že nenarazí na Německo, Island, Bosnu a Hercegovinu, Ukrajinu, Dánsko, Rusko, Rakousko, Wales a Švédsko. I tak ale mohou dostat těžkou skupinu, jakou by byla například kombinace Francie, Srbska a Rumunska. Los však může být i příznivější a vybrat kombinaci Polsko, Finsko, Estonsko.

Hráči národního týmu by však zejména z prvního koše rádi dostali některého z fotbalových gigantů jako jsou mistři světa Francouzi nebo Anglie. "Vždy byl můj sen zahrát si ve Wembley, proto bych chtěl Anglii. A také Kosovo, protože tam mám dva spoluhráče z Rizesporu," vyslovil přání stoper Jakub Brabec. "Chtěl bych Francii, protože má v kádru řadu skvělých fotbalistů. A také Finsko, protože tam pár lidí znám," přidal záložník Jakub Jankto.

Na šampionátu v roce 2020 se představí 24 týmů, a tak se v kvalifikaci bude hrát o 20 účastnických míst. UEFA rozdělí losem 55 zemí do 10 skupin, z nichž vždy dva nejlepší celky postoupí na mistrovství. Z nepostupujících se na základě výsledků v Lize národů určí 16 účastníků baráže, ve které se bude hrát o zbylá čtyři místa na turnaji konaném napříč celou Evropou.

Kvalifikace proběhne od března do listopadu příštího roku. Celky v pětičlenných skupinách budou mít volné dva termíny na přátelské zápasy. Čtyři vítězové skupin v první lize Ligy národů Anglie, Nizozemsko, Portugalsko a Švýcarsko budou automaticky nalosováni do pětičlenných skupin A, B, C, D, jelikož potřebují volné termíny na červnové Final Four o celkové prvenství v Lize národů.