Palička ostře proti Haškovi: Výbuch za výbuchem, úspěch měl za dinosaurů

„Jméno není všechno. Ivan Hašek těží z renomé, které si kdysi v českém fotbale vybudoval, ale jeho výsledky v posledních letech nejsou alarmující, nýbrž diskvalifikující. Když se na Haškovo jméno ptali legend českého fotbalu, tak všichni byli skoro unisono pro jeho angažování. Jenže dokázali by tito lidé říct, jakým stylem hrají Haškovy mančafty? Znají jeho poslední výsledky? Nebo jeho angažování kvitují jen z důvodu, že jsou to jeho kamarádi?“

To by nám museli říct oni, my bychom spekulovali.

„Asi se nemůžeme přít o to, že je čerstvý šedesátník respektovanou osobností a vzdělaným člověkem. Nicméně to je Dana Drábová také a nikdo ji nenavrhuje do funkce trenérky fotbalové reprezentace. Za koučem by měly stát především výsledky, které prostě a jednoduše Hašek v posledních letech absolutně nemá. Že trénoval ve Francii nebo měl výsledky ve Spartě? Jasně, ale to bylo v době, kdy se ještě na našich pláních proháněli dinosauři. Fotbal se strašně rychle posouvá a Hašek při posledních trenérských angažmá jasně ukázal, že tento posun nestíhá.“

Tak proč ho vedení FAČR podle vás prosazuje?

„Z mého pohledu a zkušenosti je tento způsob výběru trenéra reprezentace čistým amatérismem, protože proces volby má mít stejné parametry a zákonitosti jako volba trenéra klubového.“

Co to přesně znamená?

„Nejdříve musí odborné vedení klubu – nikoli politické, ale opravdu odborné – v tomto případě FAČR, stanovit parametry, které by měl tým reprezentace splňovat z hlediska způsobu hry. A podle toho hledat nejvhodnějšího trenéra, který má s tímto způsobem co největší a nejúspěšnější zkušenost. V žádném případě by kompetentní lidé na FAČR neměli volit trenéra jen podle známého jména. To platí i pro klub, podívejte na poslední období Baníku, Zlína nebo Plzně.“

Často jste tyto kroky kritizoval, Ostravu například za až nezdravý vliv fanoušků, kterému podlehl majitel Václav Brabec při angažování Pavla Vrby.

„Ano, ve všech těchto případech následně došlo k nápravě a výsledkem ve všech třech klubech je nárůst výkonnosti a zisk tolik potřebných bodů do tabulky. Podobný progres očekáváme i od české reprezentace, proto mě zaráží, že na téma volby trenéra dostávají hodně prostoru v médiích zejména bývalí fotbalisté ze starší generace. Z doby zcela jiného fotbalu a jiných nároků na fotbalisty, navíc bez zkušeností na postu trenéra a často také s ne zrovna profesionálním přístupem poplatným té době. Současný fotbal totiž vyžaduje daleko přísnější plnění hráčských povinností na hřišti díky mnoha způsobům hry podle herní a taktické strategie trenéra, ale také zcela profesionální přístup hráčů mimo hřiště. Proto je třeba pracovat s hráči se správnou mentalitou a charakterem – a v tomto jim musí jít příkladem i trenér.“

Ivan Hašek ale působí seriózně, ne?

„Já o něm v těchto parametrech a požadavcích nevím nic. Znám jen poslední neuspokojivé výsledky, a proto bych pro něj ruku nezvedl. Já bych zvolil trenéra, u kterého dobře znám jeho způsob herní strategie a komunikace s hráči. Ta je základem všeho dalšího.“