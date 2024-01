Veselý o Haškovi, stylu i trojici z Belmonda: S Ivanem nám stačí slovo

Před třemi lety měl za sebou pár asistentských angažmá, ano i v cizině, zkušenost ze druhé ligy. Ne, nebyl no name, ale jeho trenérský grif znali povětšinou jen zasvěcení. Aktuálně je to jinak, Jaroslav Veselý jde dál i výš. Bohemians zachránil v lize, poté je postrčil do evropských pohárů, nyní byl přizván, aby pomohl reprezentaci na EURO. Je z něj asistent Ivana Haška, s nímž léta působil v arabském světě.

Disciplína je tím, čím je třeba začít, což nový realizační tým národního mužstva rozhodně netají. Reprezentace potřebuje narovnat vztahy, kázeň, tvrdší ruka se bude hodit.

„Ivan je na to ten pravý. Pamatuju, že jsme měli v mužstvu frajera, co bral tři miliony eur. Jednou nepřišel včas k odjezdu autobusu na letiště a Ivan zavelel: Jedeme bez něj. Bylo mu jedno, o koho jde. On nás pak naháněl taxíkem,“ usmívá se Jaroslav Veselý při vzpomínce na časy, které s Haškem strávili v arabském světě.

Tahle vazba vedla – logicky – k tomu, že hlavní kouč sáhl po vyzkoušeném spolupracovníkovi, který tak propojí práci v Bohemians s reprezentací. „Těžko odmítnete možnost jet na mistrovství Evropy,“ přiznává Veselý. Zatím má kontrakt do léta, tedy do konce evropského šampionátu. Co bude dál, se uvidí.

Jedete v pekelném tempu. Nezdá se vám?

„Po pravdě? Ani nad tím nestíhám přemýšlet. Možná je to shoda okolností, osobně to rozhodně nepřeceňuju. Ve fotbale jde všechno dolů strašně rychle. I když mám v Bohemce smlouvu ještě na tři roky, brzy to může být jinak. Možná mě to pak vyflusne a budu bez angažmá a nad vším se zamyslím zpětně.“

Berete národní tým jako poctu?

„Jednoznačně, z hlediska nabídky a možnosti pracovat u reprezentace by to mělo být logicky nejvýš.“

Ale?

„Samozřejmě dodám, že moc dobře vím, že to nebude jednoduché, takže vlastně nemám ani čas se nad tím nějak kochat.“

Ano, Ivan Hašek mluvil o tom, že má na zádech terč. Není to vlastně logické v této funkci?

„Je, už ho měl Jarda Šilhavý, Michal Bílek, všichni, mají ho trenéři hokejového nároďáku. V posledních letech se to u nás takhle vykrystalizovalo, jsou to nejsledovanější posty, podle mě exponovanější než politici.“

Zvládne Hašek ten nápor?

„Umí pracovat pod tlakem, je to jedna z jeho velmi silných vlastností. Dokonce bych řekl, že se v tom vyžívá, vyhledává ho, nevadí mu takové výzvy, proto vždycky bral kluby, které hrály nahoře nebo klidně i o záchranu. Pod tlakem, řekl bych, podává nejlepší výkony. V arabském světě je nápor ohromný.“

Čím se projevuje?

„V celé Asii jde fotbal neskutečně nahoru, z toho to vyplývá. Ivan byl v saúdské lize, která je nejvýš, trénoval Al-Hilál, největší klub. Tam je každá porážka rozebíraná. Experti do toho hodně šijou, podle mě jsou až nuceni jít kolikrát za hranu. Tady se občas říká, že tam Ivan nebyl úspěšný, ale v Emirátech vyhrál ligu. Kdyby nebyl dobrý, nedostal by tolik nabídek. Možná by stálo za úvahu vyjet si trenéry, velká jména, která v té oblasti působila. Ivan tam byl hodně ceněný, i když o tom nechce mluvit.“

Zdá se, že Hašek na reprezentaci čekal. Souhlasíte?

„Bere to oprávněně jako vrchol kariéry. I když trénoval francouzskou ligu a co je vlastně víc? Vím, že v poslední době odmítl několik hodně dobrých nabídek, finančně určitě lukrativnějších, aby byl ready. Nároďák neřešil z hlediska peněz, nějakých smluv. Myslím, že je tady nedoceněný. Možná i proto jasně deklaroval, že je připravený.“

Kdy vlastně začal váš osobní reprezentační příběh?