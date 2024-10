Unavený Suchopárek: Z kvalifikace jsem vyšťavený. Ale baráž zvládneme

Trenér Jan Suchopárek v utkání reprezentace do 21 let proti Litvě • Michal Beránek/Sport

Splnil úkol, který měl, tedy postoupit s jednadvacítkou do baráže mistrovství Evropy. Byla to hrbolatá cesta s velkými nedorazy, kupříkladu s pětigólovou prohrou v Dánsku. Nakonec se však zadařilo. Přesto trenér Jan Suchopárek po závěrečné výhře 3:0 nad Litvou v Hradci Králové nesršel nadšením.

Nevypadáte jako nejšťastnější trenér na světě. Proč?

„Ze srdce musím říct, že jsem unavenej. Není to jednoduché. Byť se vám to třeba nezdá, dáváme tomu týmu energii, z toho jsem vyšťavený, z celého průběhu kvalifikace. Komentáře nejsou příjemné. Řeknete, že máme hráče, kteří jsou ve formě, jsou výborní, přitom já vlastně nevím, z jakého to je důvodu.“

Vaše mužstvo je přece především směrem dopředu velmi dobré.

„Je tam spousta kvalitních hráčů, ale je jim dvaadvacet let. To už nejsou mladí kluci, už musí hrát. Podívejte se na trh, už mají být daleko jinde. Občas to řeknu na tiskových konferencích, nikde se to neobjeví a já jsem z toho zklamanej. Kritika jde do našich řad, do trenérských a to i klubových. Jde o nuance, není to jednoduché. Ale zvládli jsme to a jsme rádi. Překážky k fotbalu patří. Zvládneme i další, zvládneme baráž i mistrovství Evropy. Teď jsem o tom stoprocentně přesvědčený. Ne vždycky to tak bylo.“

Kvalifikace byla nahoru, dolů. Kde se braly výkyvy?

„Spíš bych řekl, že jen dolů (hořce se usměje). Nahoře jsme nikdy nebyli. Ztratili jsme hned v prvních zápasech, což poznamenalo vývoj skupiny. Klíčový moment byla domácí remíza s Dánskem, ubránili jsme v oslabení od 39. minuty stav 0:0. Pak výhra v Litvě, kde jsme prohrávali po poločase. I díky soupeřům se nám před říjnovým srazem naskytla šance. Věděli jsme, že to nemůžeme pustit.“

Čím to, že se poslední duely tak podařily?

„Utkání ve Walesu nezačalo úplně dobře, ale pak byla na hráčích vidět soudržnost, charakter, odhodlání. Kabina byla trošku jiná, kádr se strašně měnil. Teď vidíte kabinu, hráči mají charakter, zvládnou těžké okamžiky. Byly srazy, kdy tady byli jiní hráči.“

Ano, vyřadil jste například Michala Ševčíka.

„Ukažte mi článek, kdy jsem to řekl. Nikdy jsem neřekl, že je vyřazený z kádru. Byla otázka, jestli šlo o výkonnostní nebo charakterové důvody. Nikdy jsem to neřekl, právě proto jsem unavený. Možná je to slovíčkaření, ale pro nás je důležité, aby mužstvo mělo kvalitu, aby tým šlapal. My pracujeme pro český fotbal, pro nic jiného.“