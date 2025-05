Kopitar starší trénoval s Výborným a skautuje pro Kings: Pasta? Ten kluk má charakter

Muž v bundě se znakem Los Angeles Kings z tribuny sledoval zápas Českých hokejových her proti Finsku a každou chvíli si něco zapisoval. Slovinec Matjaž Kopitar (60) sedm let skautuje pro klub NHL, kde je kapitánem jeho syn Anže. V noci ze čtvrtka na pátek ho čekala další šichta. Kalifornský tým hrál šestý zápas play off proti Edmontonu. „Věřil jsem, že máme šanci postoupit,“ řekl v minulém čase, jako by snad tušil, co bude následovat. Kings opět vypadli, už počtvrté v řadě s Oilers.