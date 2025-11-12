Souček: K Faerám jsme se už nechtěli vracet. Kdyby bylo třeba, zaskočím i v bráně
O víkendu vstřelil svůj osmatřicátý gól v Premier League a zároveň dorovnal český rekord legendárního Patrika Bergera. Na dvě výhry v řadě s West Hamem by Tomáš Souček rád navázal také s reprezentací, kde ho čeká přípravný zápas se San Marinem a následně kvalifikační duel proti Gibraltaru. „Samozřejmě očekávám vítězství. Všichni to chceme zvládnout, ale zároveň chceme předvést i povedenou hru, protože je to příprava na Gibraltar,“ uvědomuje si kapitán.
Jak se proti takovému soupeři vůbec motivujete?
„Moje hlavní motivace je taková, že je to zápas za národní tým. To je to nejvíc, ať už hrajeme proti jakémukoliv soupeři. Ve čtvrtek je to San Marino, ale ke každému soupeři máme maximální respekt. Víme, co chceme předvést.“
Porážku na Faerských ostrovech jste už hodili za hlavu?
„K tomu jsme se už nechtěli vracet, protože víme, že se něco nepovedlo. Teď se maximálně soustředíme na tento dvojzápas. V týmu máme pár nováčků, takže bylo občerstvení a nálada je dobrá. Vždycky se to ale ukáže až na hřišti, tam je to úplně nejdůležitější.“
Když jste zmínil nováčky, jste pro ně i takovým mentorem?
„Snažím se, protože si pamatuju, že jsem byl taky mladý, když jsem šel do slávistického áčka nebo toho reprezentačního. Bylo tam plno kluků, kteří mi pomáhali. Já teď chci být jedním z nich, chci být taky nápomocný. Snažím se jim pomoct, ať se tady cítí dobře. A také jim říkám, ať jsou hlavně svoji, protože potom budou mít sebevědomí a přinesou nám kvalitu.“
O víkendu jste v Premier League střelecky dorovnal Patrik Bergera. Vstupuje se vám poté, co jste dotáhl takový milník, do reprezentace lépe?
„Určitě. Je hezčí, když sem přijedu s formou, která teď byla gólová. Zároveň jsme vyhráli poslední dva zápasy, takže potom je nálada vždycky lepší a lepší. Chci ji sem maximálně přenést. Z posledních dvou zápasů jsem natěšený. Maximálně to pomůže jak u mě, tak u ostatních hráčů. Je plus, když si hráč přenese formu i do reprezentace.“
V Anglii jste v některých zápasech naskakoval téměř na hrotu, neplánujete si na podobné pozici zahrát i v reprezentaci?
„Dá se říct, že v posledním zápase to tak nebylo. Tam jsem hrál střed zálohy a na pozici nahoře jsem přešel, až když Callum Wilson střídal. Trenérovi se to hodilo. Já budu na hřišti hrát všude. Pokud bude potřeba jít na gólmana, zaskočím tam, nebo i na stopera. (usmívá se) Když to bude vycházet, budu rád. Ať budu hrát kdekoliv, vždycky odvedu maximum.“
Reprezentační áčko hraje vůbec poprvé v Karviné. Jaké vzpomínky máte na tento stadion?
„Pamatuju si, že se vlastně otvíral ještě předtím, než jsem odcházel ze Slavie. Je skvělé, že Karviná má nový stadion. Chodí sem i plno lidí. Co jsem slyšel, lidi jsou nadšení a zápas se San Marinem se vyprodal. Jsme za to rádi a uděláme maximum, abychom to divákům vrátili na hřišti a byli na nás pyšní.“