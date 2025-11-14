Česká výhra? Přesto ostuda. NEJ výsledek San Marina venku za 32 let, kouč chtěl remízu
Paradox. Jako vítězové odcházeli ze zápasu se San Marinem (1:0) domácí Češi, ale hřiště opouštěli se svěšenými hlavami za pískotu. Naopak tým, který prohrál, odjíždí hrdý, spokojený. Ještě aby ne. Letmým pohledem do historie totiž fotbalový trpaslík zaznamenal ten nejlepší výsledek na hřišti velkého favorita od roku 1993!
Byť se i Faerské ostrovy, proti kterým Češi neslavně selhali, označují za fotbalového trpaslíka, San Marino je proti nim mravenec. Dle žebříčku FIFA jde stále o nejhorší reprezentační tým světa, každý gól, bod, nebo málokdy vídanou výhru, slaví, jako kdyby vyhrál světový šampionát. A s úsměvy odcházeli i z utkání v Karviné.
Proč? Prohra 0:1 na hřišti soupeře je pro zemi o 33 tisících obyvatel svátkem. Ne, San Marino už není týmem, který by utkání co utkání dostával téměř dvouciferné debakly, ale to platí především pro jejich domácí prostředí. Když malá výprava ze severovýchodu Apenin vyrazí mimo své hřiště, obzvlášť na hřiště týmu, který je na žebříčku FIFA o 150 příček nad nimi, pouští branky.
Prohra s Čechy je ale do jisté míry historickým výsledkem. Pro San Marino jsou veškeré týmy favority, ale český tým už se díky zmíněné propasti v žebříčku řadí mezi superfavority. A když se podíváme do historie, s podobným soupeřem se týmu složeného s amatérů nepovedlo nikdy uhrát tak „příznivý“ výsledek jako prohru o gól.
Srovnatelná je jen prohra v Polsku 0:1 z roku 1993, tedy 32 let starý výsledek.
Kouč San Marina: K remíze jsme měli velmi blízko
Od té doby zní nejlepší výsledky San Marina na hřištích soupeřů následovně: 0:0 v Lichtenštejnsku, dvakrát 0:1 v Lichtenštejnsku, dvakrát 0:1 na Gibraltaru, 0:1 na Maltě, 0:1 a 1:1 na Svaté Lucii, 0:1 v Moldavsku, 0:1 v Bosně, 1:1 v Lotyšsku a 1:2 v Litvě.
A konečně 0:1 v Česku, v porovnání s výše zmíněnými soupeři nejlepším týmem. Kouč byl na svůj mančaft náležitě hrdý a klidně si představoval i lepší výsledek.
„Možná by to bylo příliš, ale remíza, ke které jsme ostatně měli velmi blízko, by nebyla žádným skandálem, naopak. Řekl bych, že po přinejmenším velkorysém penaltovém kopu jsme inkasovali obvyklý, zcela zbytečný gól, ale pak jsme se nenechali rozladit a pokračovali ve hře, jako by výsledek byl stále nerozhodný. To je duch, který bych chtěl vidět vždy. A tento zápas nás musí utvrdit v tom, že věříme ještě více ve své schopnosti. Druhý poločas byl pro tým perfektní,“ vyprávěl nadšeně Roberto Cevoli po utkání.
Nikdo srovnatelný s pořadím českého národního týmu v žebříčku FIFA se podobnému domácímu výsledku nepřiblížil. Výkon byl špatný ve více rozměrech, Češi vystřelili 14x (průměr týmů posledních let proti San Marinu je 20) a vytvořili si šance o hodnotě 2 xG (nižší než Malta či Kypr proti totožnému soupeři v tomto roce). Pískot v promrzlé Karviné byl zasloužený.