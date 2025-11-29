Hranáč o sporu s fanoušky: Nechceme problémy. Reakce vůči některým hráčům je až krutá
Po první náročné sezoně v Německu, kdy musel akceptovat i pozici odstaveného hráče na tribuně, se Robin Hranáč (25) vrací do fazony, ve které odcházel z Plzně. V Hoffenheimu společně s Vladimírem Coufalem patří ke klíčovým hráčům a nastupuje pravidelně v základní sestavě. Na posledním srazu vstřelil proti Gibraltaru svůj první gól v národním týmu, zároveň se spoluhráči řešil situaci, kdy tým nešel na děkovačku k části fanoušků na olomouckém stadionu. „Zpětně bychom se určitě zařídili jinak," říká důrazný a rychlý stoper v rozhovoru pro iSport.
Trpělivost se v případě Robina Hranáče velmi vyplácí. Po skvělé sezoně v Plzni a velkém přestupu do bundesligy musel v Hoffenheimu rok čekat na pořádnou šanci. Aktuálně se kariéra českého reprezentačního stopera vyvíjí správným směrem, daří se jemu i Hoffenheimu, který ze sestupových vod z minulé sezony poskočil na příčky atakující evropské poháry. „Bavíme se o nich,“ říká v obsáhlém rozhovoru, v němž se vrací i k poslednímu reprezentačnímu srazu.
Proti Gibraltaru jste dal svůj první reprezentační gól, zároveň je závěr srazu poznamenán rozepří s fanoušky, kdy jste v Olomouci nešli poděkovat kotli za bránou. S jakými pocity jste odjížděl zpátky do Německa?
„Čekal jsem v nároďáku na šanci, za gól jsem samozřejmě rád. Až zpětně si uvědomuju, že je to určitý milník, který jsem si splnil. Chci hrát co nejvíc v týmu i v reprezentaci, je to na trenérech, jak si to vyhodnotí, kdo si myslí, že pro ně je do sestavy ideální. Nabízí se to, abych nastupoval s Vláďou Coufalem, se kterým vedle sebe hrajeme v klubu, ale jsou tam i jiné varianty.“
Vynechali byste fanoušky při závěrečné děkovačce znovu, když se podíváte na to, co to způsobilo?
„Zpětně bychom se určitě zařídili jinak, než aby se teď mediálně řešilo tohle. Dalo se to vyřešit jinak, ale v tu chvíli, kdy jste na hřišti, tohle úplně nezohledňujete. Jsou ve vás emoce, něco vás naštve při zápase a pak je z toho taková dvojitá reakce. Teď je to nepříjemné, ale nevidím to jako velký problém. Stává se to i ve velkých klubech, kdy hráči vyjádří nesouhlas s fanoušky. Uznávám, že je to složitá situace. Ale nechceme mezi nikým problémy, naopak, abychom byli jako český národ všichni spolu. Tohle je navíc a zbytečné. Reakce fanoušků je vůči některým hráčům až krutá. Celý tým se takhle rozhodl. Nepřijde mi fér, že dva hráči jsou za to kritizovaní víc než ostatní.“
Brali jste to jako rozhodnutí celého týmu?