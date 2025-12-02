Co stojí za Tvrdíkovými výroky? iSport rozebírá jeho ostrou kritiku reprezentace
Na pondělním představení limitované edice oblečení navržené slávistickým záložníkem Lukášem Provodem promluvil s médii i Jaroslav Tvrdík. Bezelstně přiznal, že mu chybí interakce s fanoušky na sociální síti X. K aktuálnímu dění v českém fotbale se totiž už delší čas nevyjadřuje. Proto využil tuto možnost. Jak bývá zvykem, v prostředí jeho názory vyvolaly ohlas. Web iSport vybral nejzajímavější Tvrdíkovy výroky a nabídl svůj pohled na věc.
O Provodovi s Holešem
Jaroslav Tvrdík: „Bavil jsem se o tom s Lukášem Provodem i s Tomášem Holešem. Říkal jsem jim, že naštěstí u další ostudy české reprezentace nebyli, a oni mi řekli, že kdyby tam byli oni, tak se to nestane.“
Komentář iSportu: Provod i Holeš jsou silné a přemýšlivé osobnosti, a tak je možné, že by situaci na rozdíl od Součka, Coufala a zbytku týmu skutečně vyhodnotili správně. Ovšem jisté to určitě není, protože síla kolektivu je ošemetná věc. O to však v tuhle chvíli nejde. I když Jaroslav Tvrdík zaslouží body za upřímnost, s níž pustil interní debatu na půdě Slavie do světa, zároveň tím mohl zadělat na vztahové třenice v kabině národního týmu. Až si (nejenom) Tomáš Souček, Vladimír Coufal přečtou, že dva jejich spoluhráči si jednak myslí, že to lídři v Olomouci dopatlali, jednak že za nich by se to nestalo, bude si co vysvětlovat. Na druhou stranu, tým si musí sednout – sám, s příštími trenéry, s vedením – v každém případě a všechno si napřímo říct. Pak to naopak může být i ku prospěchu věci. Někde se tomu říká „prádelna“, protože se pere špinavé prádlo. V reprezentaci vzor 2025 ho je v košíku hodně.
O nepochopení hráčů
Jaroslav Tvrdík: „Když to hráči nechápali ten jeden večer v herním vytížení, hledáte polehčující okolnosti. Ale když sleduji rozhovory hráčů s odstupem času a vidím, že tomu stále nerozumí, musí zkrátka být naprosto odtržení od reality. Místo toho, aby se omlouvali, spíš řeší, jestli to víc dopadá na jednoho hráče či na více.“
Komentář iSportu: Tvrdík reaguje na rozhovor s Robinem Hranáčem na iSportu. Ten o odejmutí pásky Tomáši Součkovi prohlásil. „Četl jsem to jenom v médiích. Vůbec nevím… Nechci tady říkat něco kontroverzního, ale moc tomu nerozumím. Všichni bychom měli držet při sobě.“ Těžko říct, zda se u Hranáče jedná o upřímnost, nebo o (tak trochu falešnou) soudržnost s kapitánem. Tvrdík má ovšem pravdu. Hranáč, a nebude jistě sám, stále nepochopil, že co se stalo v Olomouci, byl a je průšvih, který přesahuje jeden večer. Na druhou stranu, jakkoli novináři vítají výroky, které zaujmou, tady si musí reprezentační úsek (včetně předsedy Davida Trundy, Tvrdíka, Nedvěda, mediálních pracovníků) přiznat, že podobným výrokům měli předejít.
O trestu pro Součka
Jaroslav Tvrdík: „Ve Slavii máme mechanismus, že si kapitána volí hráči. V reprezentaci ho určuje vedení FAČR. A můj názor je takový, že jsme měli reagovat ještě rázněji. Trest byl málo přísný.“
Komentář iSportu: Souhlas. Výkonný výbor zvolil polovičaté řešení, které jen vyvolalo další otázky. Kapitánu Tomáši Součkovi odebral pásku pouze na první barážové utkání. Jak to tedy bude dál? Když Česko porazí Irsko, převezme zase úřad? Moc logiky to nedává. Přístup měl být razantnější, zbavit záložníka West Hamu velení nadobro. Souček je srdcař, na národním týmu mu extrémně záleží. Vždycky přijede, chce hrát každý zápas. To je jistě chvályhodné. Jenže taky má zodpovědnost za tým, a ten nefunguje na hřišti ani v kabině. Co se týče oné ráznější reakce, Tvrdík jistě myslel i Vladimíra Coufala, postavu z diskotékové kauzy Belmondo. Oba hráči byli v minulosti úzce spjatí se Slavií, dovedli ji k titulům. Na to ale šéf Slavie nehledí. Je členem výkonnému výboru FAČR se silným vlivem. Pozitivní vnímání asociace, potažmo reprezentace, je pro něj naprosto zásadní. Možná víc než další titul pro Slavii.
O vedení reprezentace
Jaroslav Tvrdík: „Celkově nechápu, jak se celá situace udála, tým má i vedoucího mužstva, manažera A-týmu…. Ve Slavii v tom funguje sounáležitost, stejné vidění světa. Hráči se mohou do této situace dostat, ale je tam ještě management, aby je zastavil.“
Komentář iSportu: Tvrdík v Olomouci nebyl. Proto nemohl zasáhnout. A zda by tak opravdu učinil a skandálu předešel, se nikdy nedozvíme. Ve své nekončící naštvanosti se ale nerozpakoval pustit i do asociačního předsedy Davida Trundy, generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a manažera mužstva Tomáše Hübschmana. Evidentně je přesvědčený, že selhali. Měli vycítit závažnost situace a hráče vyhnat k děkovačce. Patří takové výtky na veřejnost? Asi se shodneme, že ne. Kritika nejužšího vedení by měla zůstat za zdmi strahovské centrály. Tvrdík však tímhle stylem jedná. Jde o jeho typický vzorec chování. Navíc moc dobře ví, že fanoušci přímá slova ocení. Náladu veřejnosti umí mistrně přečíst. Z druhé strany se sluší dodat, že má pravdu. V průšvihu nejsou namočení jen hráči, byť oni především.
O Trpišovském pro baráž
Jaroslav Tvrdík: „Od našich hráčů slyším, jak na mistrovství světa hrozně chtějí. Třeba Lukáš Provod to vnímá jako obrovskou výzvu, naši hráči jsou pro to schopni udělat maximum, mají chuť a touhu. A kdo je bude trénovat? Já jsem předseda představenstva a tohle je na majiteli klubu. Musela by existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií.“
Komentář iSportu: Každému se jistě někdy stalo, že občas ujede. Vysloví věty, které by okamžitě revidoval. U Tvrdíka to neplatí. Moc dobře ví, co má říct a kdy. Na setkání s médii mohl kapitolu Trpišovský zavřít. Ale neudělal to. Z toho lze jasně vyčíst, že není vyloženě proti. Že si variantu s JT dovede za určitých okolností představit. Před dvěma lety, kdy byl slávistický kouč také v hledáčku asociace, zabouchl před tehdejším předsedou Petrem Fouskem dveře. Nyní je ale v jiné pozici, na Strahově má důležitou roli. A kdyby „akce Trpišovský“ skončila postupem na mistrovství světa, získal by hromadu kladných politických bodů. U spousty fanoušků, ale i v asociaci. Vždyť by to byl hlavně on, a taky majitel Pavel Tykač, kdo trenéra „pustil“ k reprezentaci.