Trenér reprezentace: na seznamu i chorvatská legenda, víra v Trpišovského
Proces výběru trenéra české fotbalové reprezentace by na Strahově rádi vyřešili v následujících čtrnácti dnech. První horká linka, se kterou minulý týden přišly deník Sport a web iSport, směřuje k Jindřichu Trpišovskému. Úspěšný kouč by národní tým vedl do březnové baráže souběžně s angažmá ve Slavii. Pokud by u vedení stále preferovaná varianta krachla, druhou možností je zahraniční trenér. Server Aktuálně.cz přišel se jménem chorvatského kouče Slavena Biliče, což potvrzují i zdroje Sportu.
„Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl šéf asociace David Trunda v úterý večer po jednání vedení FAČR v Kroměříži. První z nich rozklíčoval deník Sport a server iSport – u důležitých osob při volbě nového reprezentačního trenéra převládá názor, že je pro březnovou baráž ideálním řešením angažování Jindřicha Trpišovského.
Ve hře zůstává zahraniční varianta, výběr jmen má na starosti Pavel Nedvěd jako reprezentační manažer. V notýsku měl tureckého kouče Fatiha Terima, ten u členů výboru nezískal z celé řady důvodů podporu. Dalším skloňovaným jménem byla německá legenda Jürgen Klinsmann, což stále není mrtvá varianta.
Jeho jméno směrem k turnaji v Americe může být ve hře – Klinsmann naposledy vedl Jižní Koreu, možného českého soupeře ve skupině, vzešlého z pátečního losu. Přehled má i o mexickém fotbale a dlouhodobě žije v USA.
Zvažovaným kandidátem má být Slaven Bilič (57), bývalý chorvatský reprezentant a úspěšný trenér, který je aktuálně volný po angažmá v Saúdské Arábii (Al-Fatech). O Biličovi jako variantě k českému nároďáku informoval jako první server Aktuálně.cz, zdroje Sportu potvrzují, že jeho jméno na Strahově skutečně padlo.
Verdikt už za týden?
V současné chvíli platí, že preferovanou variantou je Trpišovský s tím, že si v březnu přibere baráž s nároďákem ke svému angažmá ve Slavii.
„Já tu ambici (trénovat reprezentaci) nemám. Mám rád klubový fotbal a cítím pouto ke Slavii a odpovědnost k majiteli. Nějaké věci se můžou stát, ale zatím jsem se o tom s nikým nebavil,“ odpověděl úspěšný trenér Slavie na dotaz Sportu po pátečním utkání v Teplicích.
Zda varianta Trpišovský projde, se má rozhodnout brzy po skončení podzimní klubové sezony. Slavia hraje poslední zápas za týden v sobotu (13. prosince) doma proti Jablonci. Po něm by mělo dojít na finální verdikt, zda trenér na atypickou a náročnou dvojroli kývne. Na Trpišovského uvažování může mít klíčový vliv i slovo hráčů, kteří si údajně jeho nástup na reprezentační lavičku přejí.
Asociace chce mít vyřešenou otázku nástupce Ivana Haška do Vánoc. Situace se může ještě vyvinout různě, byť v současné chvíli vše směřuje k nástupu Trpišovského. Má mít podporu u Pavla Nedvěda i šéfa asociace Davida Trundy.
Ne všichni ve Výkonném výboru ale s celým procesem výběru reprezentačního trenéra souhlasí - po úterním jednání v Kroměříži opustil gesční skupinu fotbalové asociace pro sport Adolf Šádek, člen Výkonného výboru a generální ředitel Plzně.
Ten měl preferovat angažování Miroslava Koubka, který pod ním v uplynulých dvou sezonách vedl Viktorii a po předčasném konci v Plzni je aktuálně bez práce.
Varianta s Trpišovským může dávat smysl na klíčovou březnovou baráž. Pak je těžké si představit, jak by v létě zkombinoval práci u Slavie s účastí na šampionátu v Americe. Ten při rekordním počtu 48 mužstev potrvá za oceánem na přelomu června a července více jak měsíc. Důležitý bude i názor majitele Slavie Pavla Tykače.