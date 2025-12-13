ONLINE: Švýcarsko - Česko. Národní tým se změnami v sestavě, uspěje podruhé v řadě?
Čeští hokejisté v sobotu nastoupí ve druhém utkání na Švýcarských hrách v Curychu proti domácí reprezentaci a budou hájit stoprocentní bilanci proti týmu ze země Helvétského kříže na druhém turnaji seriálu Euro Hockey Tour. Švýcarské hry se zatím konaly třikrát a český výběr vždy zástupce pořadatele porazil. Loni vyhrál ve Fribourgu 2:0, čisté konto udržel Šimon Zajíček. Jak si povede tentokrát? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.
Bez inkasované branky skončil pro český tým i poslední vzájemný zápase se Švýcarskem. V listopadu v Tampere vyhrál 4:0 a nejvydařenější utkání v reprezentaci tehdy odehrál útočník Filip Chlapík. Kapitán Sparty, který nechybí ani v současném výběru kouče Radima Rulíka, vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Nulu udržel Josef Kořenář.
Vítězně vstoupila reprezentace i do Švýcarských her, když ve čtvrtek v Liberci porazila Finsko 3:1. Švýcaři v Curychu prohráli se Švédskem 2:3 po samostatných nájezdech, přestože dvakrát vedli. V rozhodujících nájezdech ale nedokázali překonat brankáře Larse Johanssona, jeho protějšek Leonardo Genoni naopak kapituloval po dvou ze tří švédských nájezdů.
Češi ještě v pátek dopoledne trénovali v Liberci a do Curychu se společně s Finy letecky přesunou až vpodvečer. K reprezentaci se připojil brankář Petr Kváča, který nahradil nemocného Nicka Malíka. Plzeňský gólman tak bude dál čekat na svou premiéru v národním týmu, osmadvacetiletý Kváča má naopak možnost rozšířit bilanci sedmi reprezentačních startů.
Do sestavy se oproti čtvrtečnímu zápasu zapojí obránci Filip Pyrochta, Daniel Gazda a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal. Volno by měli dostat Jakub Krejčík, Jan Rutta, Matěj Stránský a Dominik Kubalík. I podruhé se tak představí elitní „olympijská" formace ve složení Ondřej Kaše, Lukáš Sedlák, Roman Červenka, která se proti Finsku postarala o dva ze tří gólů.Švýcarské hokejové hry - Infogram