Trpišovský reprezentaci nepovede! Slavia ho neuvolní, řekl Trunda. Česká cesta pořád ve hře
Je rozhodnuto, že Jindřich Trpišovský českou reprezentaci v březnové baráži o MS nepovede! Předseda FAČR David Trunda se na sociálních sítích vyjádřil, že Slavia se rozhodla svého trenéra přes maximální úsilí asociace neuvolnit. Vrací se proto do hry Miroslav Koubek?
„Angažovaní Jindřicha Trpišovského byla jedna z avizovaných variant FAČR při otázce obsazení trenéra národního týmu. Vyvinuli jsme maxiální úsilí, aby došlo k jeho angažovaní na březnový sraz, ale klub se nakonec rozhodl svého hlavního trenéra neuvolnit. Toto konečné rozhodnutí respektujeme. Našim úkolem nyní je v co možná nejkratší době najít jinou variantu,“ uvedl šéf FAČR Trunda.
Zklamání z vývoje situace vyjádřil i manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Trpišovský by byl logickou a skvělou alternativou. U hráčů i veřejnosti by jistě měl nepopiratelnou autoritu, velmi dobře zná české prostředí a samozřejmě i hráče. Je škoda, že se tuto možnost nepodařilo realizovat,“ řekl bývalý reprezentační záložník.
Ještě po večerním utkání proti Jablonci trenér Trpišovský reprezentaci výslovně neodmítl. „Byly signály, že si to může přát samotný tým. To by pak pro mě bylo těžké říct ne,“ prohlásil s tím, že se právě chystá na večeři s majitelem klubu Pavlem Tykačem a předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem.
Patrně na ní padlo rozhodnutí, že Slavia řekla Ne.
Takže se Trpišovskému vlastně splnilo přání. „Upřímně říkám, že budu rád, když se mě to týkat nebude. Představa, že naskočím z ligového kolotoče do jiného…“ pověděl po Jablonci.
Nadřízení to však vyřešili za něj.
Hlavní otázka tedy zůstává bez odpovědi. Kdo to bude?
Podle čerstvých informací i po odškrtnutí Trpišovského jede asociace po dvou linkách tak, jak rozhodla na výkonném výboru zkraje prosince. Zkouší českou i zahraniční cestu jen s tím rozdílem, že doma se musí poohlédnout jinde.
Do hry se pak logicky vrací Miroslav Koubek, asociace hovoří také s chorvatským trenérem Slavenem Biličem. V Koubkově případě ovšem může nastat potíž, která by u Trpišovského nebyla. Explzeňský kouč by jen stěží kývl na variantu Baráž a šáteček. Velmi pravděpodobně by v případě postupu na mistrovství světa chtěl u týmu – logicky – pokračovat.
Bez ohledu na zásadní komplikaci chce asociace nového trenéra představit do Vánoc.