Bilič a reprezentace? Rychle by pochopil situaci a poskládal tým, říká slavný bek
Slaven Bilič. Tohle jméno se skloňuje v souvislosti s hledáním zahraničního trenéra pro českou fotbalovou reprezentaci. Zatímco varianta se slávistickým koučem Jindřichem Trpišovským v sobotu večer padla, jakkoli jeho barážovou misi preferoval šéf FAČR David Trunda, chorvatský expert by mohl být dlouhodobým řešením. Byť je zatím jen jednou z variant a k žádnému jednání do víkendu nedošlo. „Hned by se zorientoval a věřím, že by ho fanoušci dobře přijali," líčí pro deník Sport a web iSport.cz bývalý reprezentant Darijo Srna, jenž pod Biličem dlouho působil. Právě schopnost dobré komunikace zdůrazňují i další oslovení experti ze země, kterou Češi o letních dovolených berou útokem.
Letos oslavil sedmapadesáté narozeniny, ale ti, kdo ho znají, se shodují v jednom: Slaven Bilič má elánu na rozdávání. Bylo to tak ostatně vždy: už v mládí dovedl skloubit trénování se studiem práv a stal se stabilním hráčem chorvatské reprezentace. S tou dokonce získal bronzovou medaili na mistrovství světa 1998. O jeho houževnatosti svědčí také fakt, že byl ochoten hrát i trénovat pod injekcemi na utišení bolesti způsobené problémy s kyčelním kloubem.
I jako kouč má za sebou zajímavou minulost: reprezentaci své země vedl v letech 2006 až 2012, na klubové úrovni vedle Hajduku Split šéfoval lavičce Lokomotivu Moskva, Besiktase Istanbul, ale i anglického West Hamu či West Bromwichi. Naposledy působil v saúdskoarabském Al Fateh.
Jaký byl během svého angažmá u reprezentace, na které by teoreticky v Česku mohl navázat?
Darijo Srna, někdejší pravý bek či záložník a kapitán na společné působení vzpomíná jen v tom nejlepším. „Po Daličovi a Blaževičovi byl Bilič nejdéle sloužícím trenérem. A v mé reprezentační kariéře také nejdůležitějším,“ ohlíží se Srna, jenž dnes pracuje jako sportovní ředitel Šachtaru Doněck.
Právě Srna dostal od Biliče kapitánskou pásku poté, co ji po EURO 2008 odevzdal Niko Kovač. Slavný chorvatský pravý obránce či záložník ji později zase předal legendárnímu Lukovi Modričovi. „Spolupráce se Slavenem byla výjimečná. Považoval si názorů svých spolupracovníků v realizačním týmu, legend Roberta Prosinečkiho, Aljoši Asanoviče, Nikoly Jurčeviče i Marijana Mrmiče, ale někdy i nás hráčů. Vždy byl otevřený i jiným názorům,“ líčí Srna.