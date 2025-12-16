Předplatné

Domluvili kouče v kladenském penzionu? Koubka vyfotili u stolu s Nedvědem a Grygerou

NE pro Trpišovského, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Reprezentace
Už se to podle všeho rychle blíží. Jednání s Miroslavem Koubkem o tom, že by se stal novým trenérem fotbalové reprezentace, jsou v plném proudu. Došlo také na setkání s reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem a místopředsedou fotbalové asociace Zdeňkem Grygerou. Za stůl si spolu sedli v kladenském Penzionu 68, fotografii přinesl Kladenský deník.

Varianta s Jindřichem Trpišovským padla poté, co ji zamítl majitel Slavie Pavel Tykač. Na bližší jednání vůbec nedošlo se Slavenem Biličem, uznávaným chorvatským koučem, jehož jméno se ve výčtu možných kandidátů také objevilo.

Naopak s Miroslavem Koubkem už probíhá čilý kontakt. V kladenském Penzionu 68, který kdysi patřil hokejové legendě Jaromíru Jágrovi, zasedli za stůl s Nedvědem a Grygerou. Předseda FAČR David Trunda jako třetí člen gesční skupiny, která má výběr reprezentačního trenéra na starosti, chyběl kvůli cestě do zahraničí.

Na první pohled nijak zvlášť exkluzivní prostředí. Jak se ukázalo, před veřejností se nepodařilo schůzka utajit. Koubek ale v Kladně žije, sám také několikrát vedl místní fotbalový klub a dokonce ho dovedl do první ligy. Šlo o trenérské angažmá, při kterém ho poprvé zaznamenala širší fotbalová veřejnost. Nyní by se mohl ocitnout v 74 letech na samotném vrcholu.

Je možné, že před březnovou baráží o postup na MS 2026, řešil s Nedvědem a Grygerou už detaily. Jeho asistenty by se podle infotbal.cz měli stát Marek Bakoš, s nímž spolupracoval v Plzni a Jaroslav Plašil, bývalý reprezentant, který u nároďáku vypomáhal už v listopadovém finiši kvalifikační skupiny po odvolání Ivana Haška.

Hovoří se také o tom, že Koubek by chtěl kontrakt nikoliv pouze na baráž a případné mistrovství světa, ale rovnou na cyklus až do mistrovství Evropy v roce 2028, které bude hostit Velká Británie a Irsko.

Po setkání v Kladně už je všechno toto možná dané.

Vstoupit do diskuze (2)

