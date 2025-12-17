Koubek k reprezentaci? Jmenování směřuje k pátku. Důvody schůzky na Kladně
V úterý odpoledne v Penzionu 68 na Kladně zasedla k jednomu stolu důležitá trojice mužů z českého fotbalu. Pavel Nedvěd se Zdeňkem Grygerou rokovali s trenérem Miroslavem Koubkem (74) o jeho možném angažmá u národního týmu. Podle zdrojů iSportu směřují jednání ke zdárnému konci, oficiálně by mohlo být oznámené jméno nového trenéra české reprezentace už v pátek.
Fotka, kterou přinesl v úterý odpoledne Kladenský deník, přesně vystihla aktuální situaci. Miroslav Koubek se blízko svého domova, v restauraci Penzionu 68, kterou pronajímá sestra nejlepšího českého hokejisty historie Jaromíra Jágra, sešel s čelními představiteli FAČR. Na Kladně se během úterka pravděpodobně ladily finální detaily dohody, která by měla brzy vynést explzeňského kouče do reprezentačního křesla.
Koubek, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a místopředseda FAČR Zdeněk Grygera se v kladenské restauraci bavili o trenérově možném zapojení k reprezentaci, která po říjnovém odvolání Ivana Haška stále nemá hlavního trenéra.
Čas do klíčové březnové baráže o světový šampionát ubíhá velmi rychle a asociace potřebuje mít otázku šéfa lavičky národního týmu co nejdřív vyřešenou. Informace iSportu směřují k tomu, že oficiálně by dohoda mezi Koubkem a FAČR mohla být oznámená v pátek.
Uniklá fotka z úterního jednání vyvolala poprask, že se pánové neodebrali někam mimo veřejná místa a nechali se takto snadno odhalit..
Schůzka proběhla poblíž trenérova bydliště dle informací iSportu také proto, že Koubka trápí nachlazení a nechtěl cestovat nikam daleko. Navíc v hodinu, kdy se pánové nad kafem a limonádou potkali, bývá restaurační zařízení ze zkušeností prakticky liduprázdné.
Zdá se poměrně pravděpodobné, že Koubek na nabídku nároďáku kývne. Jeho přáním je kontrakt na dvouletý cyklus, tedy až do následujícího mistrovství Evropy v roce 2028, které hostí Velká Británie. Prvořadým úkolem bude dostat Česko v březnu přes dvoukolovou baráž až na šampionát do Ameriky.