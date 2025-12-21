Předplatné

Koubkova „nová“ repre: stoperská trojice, taktické šachy, dva hroty a sázka na zkušenost

Video placeholder
Koubek pod stromeček: prosba o odpuštění a překvapení Suchopárek. Co Nedvěd vs. politika? • Zdroj: iSport.cz
Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera na schůzce v kladenském penzionu.
Interiér restaurace v Penzionu 68, kde proběhlo jednání Miroslava Koubka s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou
Interiér restaurace v Penzionu 68, kde proběhlo jednání Miroslava Koubka s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou
Miroslav Koubek na vyhlášení ankety Fotbalista roku 2024 s cenou pro trenéra roku
Miroslav Koubek a Adolf Šádek slaví výhru nad Spartou
Miroslav Koubek během utkání proti Servette
15
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Reprezentace
Začít diskusi (0)

Kdyby trenér Miroslav Koubek dostal českou fotbalovou reprezentaci na starost už během posledního listopadového srazu, měl měsíční náskok, detailní vhled do fungování mužstva, za sebou už pravděpodobně i individuální pohovory a interní analýzu dvojzápasu s outsidery. O tuhle výhodu kvůli vyjednávání FAČR s jinými kouči Koubek přišel. Přesto má nepochybně už teď jasnou představu o tom, jak by měl jeho národní tým vypadat. „Má obrovské zkušenosti, což je velká výhoda. Taky asi není žádným tajemstvím, že tiki-taka to nebude,“ myslí si expert Petr Ruman. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>> 

Kdyby vyšel FAČR sen o angažování Jindřicha Trpišovského, pravděpodobně (a pochopitelně) by byla základní sestava reprezentace z drtivé většiny protkaná slávisty. Šanci větřili hráči jako Jan Bořil, Michal Sadílek nebo David Douděra. Ale jelikož se Pavel Nedvěd a spol. nakonec dohodli s Miroslavem Koubkem, pohled na skladbu kádru, způsob hry i rozestavení může být jiný. Byť Česká republika nenabízí extra široký výběr, s různými detaily lze manévrovat takřka donekonečna.

A jestli na někoho v tuzemsku poslední věta platí, je to Koubek. „Očekávám

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů