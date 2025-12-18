Rada o Koubkovi: Vždy byl precizně připravený, do baráže nepůjdeme v roli favorita
V pátek hodinu po poledni bude Miroslav Koubek oficiálně uveden do funkce reprezentačního trenéra pro březnovou baráž. Předchází ho pověst mistra taktiky a pedanta. Dodržování zápasové strategie je pro něj vším. „Po organizační stránce dovede tým výborně připravit. V Hradci jsme přecházeli mezi různými systémy během zápasu. Taktiku jsme drilovali neustále," vzpomíná Jakub Rada, bývalý kapitán Hradce Králové, co zažil velkolepý návrat trenérského barda na výsluní.
O Miroslavu Koubkovi se ví, že je skvělý trenér, odborník, v branži nesmírně ceněný. Zároveň je někdy těžké s ním vyjít, což na vlastní kůži poznal Jakub Rada. „V reprezentaci to bude jiné kafe. Jsou v ní kluci, co toho mají hodně za sebou a hrají ve skvělých týmech. Ponorka nehrozí, v nároďáku se to eliminuje,“ usmívá se. Podle bývalého výtečného záložníka si Koubek vystaví základ týmu hráči, kteří mu prošli rukama v Plzni.
Sedí vám Miroslav Koubek jako trenér národního týmu?
„Vzhledem k situaci, která nastala, jde o nejjednodušší řešení. Takže ano, sedí.“
Česko čeká osudová baráž, ve které bude rozhodovat každý detail. Je právě Koubek z podstaty trenér, co nepodcení žádnou maličkost?
„Bude mu to extrémně sedět. Do baráže nepůjdeme v roli favorita, což je přesně pozice, která mu bude vyhovovat. Navíc se jedná o jeden zápas, vlastně doufejme, že o dva. (usměje se) Hrát roli bude každá drobnost a on je v načtení soupeře a obecně taktické přípravě vážně silný. Proto může jít z českého pohledu o správnou volbu.“
O Koubkovi se říká, že patří mezi největší machry na taktiku v tuzemsku. Mnozí říkají, že je absolutní špička. Potvrdíte to ze zkušeností v Hradci Králové?
„Jednoznačně. Co se o něm říká, je pravda.