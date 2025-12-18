Předplatné

Rada o Koubkovi: Vždy byl precizně připravený, do baráže nepůjdeme v roli favorita

Bývalý záložník Jakub Rada zažil návrat trenéra Miroslava Koubka na výsluní během společného angažmá v Hradci
Jakub Rada v závěru prvního poločasu zajistil Hradci vyrovnání z pokutového kopu
Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera na schůzce v kladenském penzionu.
Na konci týdne po schůzce v kladenském penzionu by se měl Miroslav Koubek stát novým trenérem fotbalové reprezentace
Interiér restaurace v Penzionu 68, kde proběhlo jednání Miroslava Koubka s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou
Oslavy postupu Čáslavi do první ligy, Miroslav Koubek nad hlavami hráčů
Další ligová štace Miroslava Koubka, trénoval i Mladou Boleslav
Miroslav Koubek jako trenér Slavie
Radek Špryňar
Reprezentace
V pátek hodinu po poledni bude Miroslav Koubek oficiálně uveden do funkce reprezentačního trenéra pro březnovou baráž. Předchází ho pověst mistra taktiky a pedanta. Dodržování zápasové strategie je pro něj vším. „Po organizační stránce dovede tým výborně připravit. V Hradci jsme přecházeli mezi různými systémy během zápasu. Taktiku jsme drilovali neustále,“ vzpomíná Jakub Rada, bývalý kapitán Hradce Králové, co zažil velkolepý návrat trenérského barda na výsluní. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

O Miroslavu Koubkovi se ví, že je skvělý trenér, odborník, v branži nesmírně ceněný. Zároveň je někdy těžké s ním vyjít, což na vlastní kůži poznal Jakub Rada. „V reprezentaci to bude jiné kafe. Jsou v ní kluci, co toho mají hodně za sebou a hrají ve skvělých týmech. Ponorka nehrozí, v nároďáku se to eliminuje,“ usmívá se. Podle bývalého výtečného záložníka si Koubek vystaví základ týmu hráči, kteří mu prošli rukama v Plzni.

Sedí vám Miroslav Koubek jako trenér národního týmu?
„Vzhledem k situaci, která nastala, jde o nejjednodušší řešení. Takže ano, sedí.“

Česko čeká osudová baráž, ve které bude rozhodovat každý detail. Je právě Koubek z podstaty trenér, co nepodcení žádnou maličkost?
„Bude mu to extrémně sedět. Do baráže nepůjdeme v roli favorita, což je přesně pozice, která mu bude vyhovovat. Navíc se jedná o jeden zápas, vlastně doufejme, že o dva. (usměje se) Hrát roli bude každá drobnost a on je v načtení soupeře a obecně taktické přípravě vážně silný. Proto může jít z českého pohledu o správnou volbu.“

O Koubkovi se říká, že patří mezi největší machry na taktiku v tuzemsku. Mnozí říkají, že je absolutní špička. Potvrdíte to ze zkušeností v Hradci Králové?
„Jednoznačně. Co se o něm říká, je pravda.

