Co (ne)víte o Koubkovi: čím vynikal jako brankář, angažmá v Číně a jakou má dnes kondici
Nejen ligové tituly a evropské poháry. Nový reprezentační kouč Miroslav Koubek za sebou má kariéru plnou pozoruhodných statistik i nečekaných štací, které vás překvapí. Půl roku pracoval jako asistent trenéra v Číně, jako ligový gólman byl zase specialistou na penalty. A v případě postupu na mistrovství světa překoná jeden působivý rekord.
Gólman Sparty
Hráčská kariéra někdejšího brankáře nebyla ani zdaleka tak slavná, jako ta trenérská. V první lize nastoupil v letech 1978 až 1980 do 35 zápasů v dresu pražské Sparty. Na pozici brankáře zde vychytal šestnáct výher, inkasoval 37 branek a připsal si dvanáct čistých kont.
Penaltový mág
I když nepatří mezi brankářské ikony českého fotbalu, v jedné statistice patří v prvoligové historii k naprosté elitě. V nejvyšší soutěži čelil osmi pokutovým kopům a hned třikrát na střelce soupeře vyzrál. V této disciplíně má tak výbornou úspěšnost 37,5 %.
Celá velká čtyřka
Velký cestovatel na jednom místě nikdy nevydržel příliš dlouho, a i proto se mu podařilo nasbírat jeden extrémně vzácný unikát. Ve své profesionální kariéře se totiž objevil ve všech klubech české velké čtyřky. Ve Spartě působil coby hráč a následně také asistent trenéra, roli hlavního kouče pak zastával v Plzni, v Baníku i ve Slavii.
U zániku německého klubu
Jedna z prvních štací Koubka zavedla do Německa, kde usedl na lavičku FC Amberg. Tým ve čtvrté nejvyšší soutěži dosáhl pod jeho vedením na jedno z nejlepších umístění, kdy v sezoně 1993/94 skončil na druhém místě tabulky. O rok později pak byl ale bavorský klub rozpuštěn kvůli milionovému dluhu a český kouč se stěhoval zpátky na Kladno.
Čínské dobrodružství
Českých klubů prošel víc než deset, ale zkušenosti má i z exotických zemí, a to pořádně. V roce 2009 se jako asistent trenéra Josefa Jarabinského vydal do Číny, kde působil v klubu Tianjin Teda FC. V Asii ale české duo vydrželo pouze necelého půl roku a Koubek se krátce po návratu do Česka ujal druholigové Čáslavi.
Důraz na životosprávu
Od svých svěřenců vyžaduje sto procent, ale sám jde příkladem. Už víc než deset let je oficiálně v důchodovém věku, přesto se může chlubit velmi dobrou kondicí. Hlídá si stravu a pravidelně cvičí. I díky tomu po výhrách v Plzni i ve svých 74 letech často nadšeně běhal přes celé hřiště slavit společně s fanoušky v kotli.
Nejstarší trenér v historii MS
Pokud by se zkušený bard prokousal přes baráž a vedl národní tým i na samotné mistrovství, stal by se nejen nejstarším českým trenérem v historii, ale dokonce vůbec nejstarším trenérem v dějinách světových šampionátů. Aktuálně drží tento rekord Otto Rehhagel, který vedl Řecko na MS v Jižní Africe ve věku 71 let. Koubek by ho tedy překonal o celé tři roky. Toto prvenství by mu ale dlouho nevydrželo. Tři dny po české premiéře na MS totiž povede trpaslíka Curacao dokonce 78letý Dick Advocaat.