Předplatné

Co (ne)víte o Koubkovi: čím vynikal jako brankář, angažmá v Číně a jakou má dnes kondici

Video placeholder
Představení Koubka. Byl první volba? Nedvěd: Chci mu poděkovat, že vydržel • Zdroj: iSport.tv
Oslavy postupu Kladna do první ligy. Byl u toho trenér Miroslav Koubek.
Oslavy postupu Čáslavi do první ligy, Miroslav Koubek nad hlavami hráčů
Miroslav Koubek přijíždí do Prahy jako trenér Baníku Ostrava
Další ligová štace Miroslava Koubka, trénoval i Mladou Boleslav
Miroslav Koubek jako trenér Slavie
Miroslav Koubek jako trenér Plzně
35
Fotogalerie
Petr Fantyš, Jonáš Bartoš
Reprezentace
Začít diskusi (0)

Nejen ligové tituly a evropské poháry. Nový reprezentační kouč Miroslav Koubek za sebou má kariéru plnou pozoruhodných statistik i nečekaných štací, které vás překvapí. Půl roku pracoval jako asistent trenéra v Číně, jako ligový gólman byl zase specialistou na penalty. A v případě postupu na mistrovství světa překoná jeden působivý rekord.

Gólman Sparty

Hráčská kariéra někdejšího brankáře nebyla ani zdaleka tak slavná, jako ta trenérská. V první lize nastoupil v letech 1978 až 1980 do 35 zápasů v dresu pražské Sparty. Na pozici brankáře zde vychytal šestnáct výher, inkasoval 37 branek a připsal si dvanáct čistých kont.

Penaltový mág

I když nepatří mezi brankářské ikony českého fotbalu, v jedné statistice patří v prvoligové historii k naprosté elitě. V nejvyšší soutěži čelil osmi pokutovým kopům a hned třikrát na střelce soupeře vyzrál. V této disciplíně má tak výbornou úspěšnost 37,5 %.

Celá velká čtyřka

Velký cestovatel na jednom místě nikdy nevydržel příliš dlouho, a i proto se mu podařilo nasbírat jeden extrémně vzácný unikát. Ve své profesionální kariéře se totiž objevil ve všech klubech české velké čtyřky. Ve Spartě působil coby hráč a následně také asistent trenéra, roli hlavního kouče pak zastával v Plzni, v Baníku i ve Slavii.

U zániku německého klubu

Jedna z prvních štací Koubka zavedla do Německa, kde usedl na lavičku FC Amberg. Tým ve čtvrté nejvyšší soutěži dosáhl pod jeho vedením na jedno z nejlepších umístění, kdy v sezoně 1993/94 skončil na druhém místě tabulky. O rok později pak byl ale bavorský klub rozpuštěn kvůli milionovému dluhu a český kouč se stěhoval zpátky na Kladno.

Čínské dobrodružství

Českých klubů prošel víc než deset, ale zkušenosti má i z exotických zemí, a to pořádně. V roce 2009 se jako asistent trenéra Josefa Jarabinského vydal do Číny, kde působil v klubu Tianjin Teda FC. V Asii ale české duo vydrželo pouze necelého půl roku a Koubek se krátce po návratu do Česka ujal druholigové Čáslavi.

Důraz na životosprávu

Od svých svěřenců vyžaduje sto procent, ale sám jde příkladem. Už víc než deset let je oficiálně v důchodovém věku, přesto se může chlubit velmi dobrou kondicí. Hlídá si stravu a pravidelně cvičí. I díky tomu po výhrách v Plzni i ve svých 74 letech často nadšeně běhal přes celé hřiště slavit společně s fanoušky v kotli.

Nejstarší trenér v historii MS

Pokud by se zkušený bard prokousal přes baráž a vedl národní tým i na samotné mistrovství, stal by se nejen nejstarším českým trenérem v historii, ale dokonce vůbec nejstarším trenérem v dějinách světových šampionátů. Aktuálně drží tento rekord Otto Rehhagel, který vedl Řecko na MS v Jižní Africe ve věku 71 let. Koubek by ho tedy překonal o celé tři roky. Toto prvenství by mu ale dlouho nevydrželo. Tři dny po české premiéře na MS totiž povede trpaslíka Curacao dokonce 78letý Dick Advocaat.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů