PŘÍMÝ PŘENOS: FAČR představuje nového trenéra reprezentace, stává se jím Koubek
Více než dvouměsíční doba nejistoty je u konce. Fotbalová asociace České republiky na páteční tiskové konferenci představila nového trenéra reprezentace, kterým se stává Miroslav Koubek (74). Bývalý kouč Plzně se po jednomyslném rozhodnutí výkonného výboru dohodl se svazem na dva a půl roku. Do baráže o mistrovství světa povede Čechy s novým asistentem Janem Suchopárkem. U realizačního týmu zůstavají i Jaroslav Plašil a Jan Rezek. Záznam z tiskovky sledujte také ŽIVĚ na iSportu.
„Vážím si tohoto momentu v mé kariéře i životě,“ prozradil Miroslav Koubek čerstvě v roli nového reprezentačního kouče. „Trénovat národní mužstvo je asi největší pocta, čest i výzva. Dostat Česko na mistrovství světa je můj úkol. Padne pana nebo orel, tedy jedna strana mince. Jsem optimista, s klukama to dokážeme,“ věří nástupce Ivana Haška.
Čeští fotbalisté na nového hlavního trenéra čekali od října. Po šokující porážce 1:2 na Faerských ostrovech byl totiž vedením FAČR odvolán kouč Hašek a jeho kolega Jaroslav Veselý, jehož dočasně nahradil druhý asistent Jaroslav Köstl.
Článek pokračuje pod infografikou.
Byť se v uplynulých dvou měsících řešila jména zahraničních i českých expertů, naposledy se mluvilo o Chorvatovi Slavenu Biličovi a kouči mistrovské Slavie Jindřichu Trpišovském, jedná ní nevyšla. Svaz se tedy dohodl až s Koubkem. Čtyřiasedmdesátiletý trenér v reprezentaci již působil v letech 2016 až 2018 jako asistent Karla Jarolíma.
„Miroslav Koubek byla pro mě první volba,“ prozradil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. „Má zkušenosti. Je to trenér, který je připravený reagovat na utkání. V neposlední řadě musím zmínit, že v rámci evropské scény byl mimořádně úspěšný,“ přidal jeden z hlavních mužů českého fotbalu.
Koubek si jako svého stálého asistenta vybral bývalého trenéra české jednadvacítky Jana Suchopárka. „Potřeboval jsem jednoho stálého asistenta na plný úvazek. Honza pro mě byl jasná volba. Má nesmírné zkušenosti. Známe se. Máme spolu propojenou minulost,“ přiznal někdejší úspěšný kouč Viktorie Plzeň
Český tým v semifinále baráže přivítá v Praze Irsko, v případě postupu by ve finále opět doma hostil Dánsko, nebo Severní Makedonii. Národní celek bude usilovat o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace a první od roku 2006.