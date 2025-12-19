PŘÍMÝ PŘENOS: FAČR představuje nového trenéra reprezentace
Více než dvouměsíční doba nejistoty je u konce. Fotbalová asociace České republiky na mimořádné tiskové konferenci představuje nového trenéra reprezentace. Nástupcem Ivana Haška se s největší pravděpodobností stane Miroslav Koubek (74). Odhaleni by měli být rovněž asistenti, se kterými bývalý plzeňský kouč povede Čechy v březnu do baráže o mistrovství světa. Záznam z tiskovky sledujte také ŽIVĚ na iSportu.
Čeští fotbalisté na nového hlavního trenéra čekají od října. Po šokující porážce 1:2 na Faerských ostrovech byl totiž vedením FAČR odvolán Ivan Hašek, jehož dočasně nahradil jeho někdejší asistent Jaroslav Köstl.
Byť se v uplynulých dvou měsících řešila jména zahraničních i českých expertů, naposledy se mluvilo o Chorvatovi Slavenu Biličovi a kouči mistrovské Slavie Jindřichu Trpišovském, jedná ní nevyšla. Svaz se tedy dohodl až s Miroslavem Koubkem. Čtyřiasedmdesátiletý trenér v reprezentaci již působil v letech 2016 až 2018 jako asistent Karla Jarolíma.