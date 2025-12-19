Liga naruby ŽIVĚ s fanoušky o Koubkovi: Zvládne baráž? Jaký je jeho rukopis? A co Nedvěd?
Česká reprezentace má nového trenéra: po Ivanu Haškovi, který byl v polovině října odvolán po průšvihu na Faerských ostrovech, přebírá národní tým zkušený stratég Miroslav Koubek. Volbu svazového předsedy Davida Trundy a manažera reprezentací Pavla Nedvěda komentují v živém vysílání Ligy naruby redaktoři deníku Sport a webu iSport Ondřej Škvor a Radek Špryňar.
