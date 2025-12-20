Co psal Koubek pro Sport: o pomalé Spartě, nedůstojném Gerrardovi i zmatečné vládě
Nový trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek má silné, podložené názory a hlavně: nebojí se s nimi jít ven. Proto ho Sport v roce 2019 oslovil, aby psal pravidelné komentáře nejen o ligovém dění. Kouč si v nich dával záležet na – bez přehánění – každém slovu. Spolupráce vydržela do roku 2021, kdy trenér nastoupil na lavičku Hradce Králové. Tady jsou nejzajímavější pasáže z jeho glos.
Pomalost přímo bije do očí
„Vašek Kotal mluvil o nedostatečné rychlosti v kombinaci, špatném výběru místa a podobně. Já se ptám: mohou lokomočně pomalí hráči rychle kombinovat? Možná ano, ale obsazení bez možnosti momentu překvapení. Zde vidím hlavní rozdíl při srovnání sestav Sparty a Slavie v tomto derby. Domácí měli rychlé hráče, leč průměrné kvality, v systému s halvbeky pouze na stranách. Celá středová osa je složená z fotbalistů, kde pomalost a nízká dynamika bije přímo do očí. Slavia měla na každém postu hráče rychlého. A to proto, že toho nejpomalejšího, byť hvězdu – Stancia, prostě nepostavila. Na jeho místě hrál mladý Lingr. Jde o dva rozdílné fotbalové světy. O dvě rozdílné a zajímavé fotbalové filozofie.“
Prosinec 2020, po derby Sparta - Slavia 0:3. Spartu trénoval Václav Kotal, Slavii Jindřich Trpišovský
Krejčí jako sůl, Kanga za každou cenu nahoře
„Tvrdím, že pokud nebude mít Sparta vyhraněnou šestku, tak se záložníky, které v kádru má – Kanga, Hašek, Sáček – to nebude dělat dobrotu. Velkým faktorem úspěchu bylo tedy zařazení nováčka Ladislava Krejčího, který si plnil povinnosti vyhraněného defenzivního záložníka. Sparta takového hráče potřebovala jako sůl. Třeba Sáček pro tuto pozici není vůbec vhodným typem. V prvním kole proti Slovácku hrál Trávník ve středu pole s Kangou a Sáčkem, což si nesedlo. Zaprvé Trávník není typický podhrotový útočník. Spíš je to hráč velmi dobrý v hloubce pole. Umí dobře bránit, umí dobře podržet balon. A zadruhé Kanga musí hrát v rozestavení výš než on.
Jestliže Sparta bude hrát ve středu pole takzvané „véčko“, Krejčí bude dole a Kanga s Trávníkem na vrcholech, pak ano, mohou spolu hrát. Ovšem Kanga musí být vždycky nahoře. Za každých okolností. On se prostě nemůže pohybovat níž a stahovat všechno na sebe.“
Červenec 2019, po výhře Sparty nad Slováckem 2:0
Stanciu se musí dotrénovat
„Stanciu ještě není připravený kondičně. Na takový názor mi stačilo pár minut. V soubojích měl problém. Bude se muset dotrénovat. Také je třeba vzít v úvahu, že přišel na hřiště proti rozloženým Teplicím, které hrály o deseti a byly v manku dvou branek. Pro rumunského reprezentanta šlo o snadný zápas na chycení. Nemusel bránit, na to tam byl Souček s Traorém. Defenzivní kvality ukazovat nemusel, jenže to se změní. Trenér Trpišovský vyžaduje po ztrátě okamžitý návrat, dokonalé přepnutí. Navíc jsem byl překvapený, že Stanciu pokazil tři úplně lehké přihrávky. Dle vystoupení v Teplicích, byť dal gól, rozhodně není hotový hráč do základní sestavy.“
Červenec 2019, po premiéře Nicolae Stancia za Slavii
Ctihodný gentleman Gerrard s nedůstojnou taktikou rozkopat Slavii
„Byl jsem velmi zvědavý na reakci Slavie po lekci od Arsenalu, přičemž si neodpustím jednu poznámku: knockout s Gunners možná víc než slavný anglický klub přivítal s neskrývaným nadšením hraničící se škodolibostí ctihodný mistr gentleman Steven Gerrard. Muž, který svému jménu nedůstojnou taktikou rozkopat Slavii, a nikdo mi nevymluví, že ne, spustil lavinu následných nechutností a absurdní nespravedlnosti. Žádná věc na světě se neděje bez příčiny.
No, a Slavia na vše reagovala výborně. Proti těžkému protivníkovi na neméně těžkém terénu opět využila šíře svého kádru. Poslala čerstvé síly a velmi dobře trefila rozestavení na tři stopery a dva hroty. Věděla, že bude muset hru zjednodušit, a pro takový způsob se dva útočníci nesmírně hodí. (…) Kuchta rád padá, ale tentokrát byl pokutový kop jasný. Dobře hrající Honza mohl rozhodnout daleko dřív, ale ta jeho koncovka…“
Duben 2021, po domácí prohře Slavie s Arsenalem 0:4 v Lize mistrů a následné výhře v Liberci 1:0, to vše na pozadí památného duelu Slavie na Rangers s kauzou Kúdela
Plzni chybí charakter válečníků
„Plzeň se současnou typologií hráčů není schopna odolávat agresivitě. Vidím to dlouhodobě.
Záložní formace je na tyhle věci citlivá. Nejde jen o trojku uprostřed, které kontakt opravdu nevoní, ale jsou to i zmiňovaní tanečníci na krajích, Ba Loua s Kayambou. Jde o gracilní hráče. Když na ně zadupete, mají problém. A takových fotbalistů je v týmu příliš. Jakmile nemají komfortní prostředí, tedy slabého ustrašeného soupeře, jsou vyvedení z míry. Padne kosa na kámen.
Plzni chybí charakter válečníků. A mám dojem, že v současné době chybí mužstvu i lídr, který by tým probral, vyburcoval, strhnul. Jako byl v minulosti Pavel Horváth. (…) Nevím, co říká pan Guľa v kabině. Obecně se ví, že rétoricky je vynikající, možná je složitý až moc. Má svoje specifické termíny, ale za ně se mu nikdo nemůže vysmívat. To by bylo mimořádně hloupé a ubohé. Je vidět, že co řekne, má hlavu a patu. Je ale otázkou, jak to vnímají v kabině. Zda dovede na hráče přitlačit, rozvibrovat okenní tabulky, což samozřejmě patří k řemeslu. Šlendriánu je totiž v Plzni hodně. Pokud jde o Adolfa Šádka, určitě do kabiny přijde a dovede sdělit, že je nespokojený.“
Prosinec 2020, po porážce Plzně 0:4 na Slovácku
Sparty je mi už upřímně líto
„Přiznám se, že Sparty je mi už upřímně líto. Kdo čekal, že po herním zlepšení v Olomouci konečně přijde proti trápícímu se Zlínu i výsledek, šeredně se zmýlil. Určitě se předpokládalo, že Sparta nastoupí na soupeře intenzivním náporem. Jsou toho ale hráči vůbec schopni? Mužstvo je pod těžkým tlakem a působí jako bojácný uzlíček nervů. Stačí se jen podívat do tváří hráčů při nástupu na hřiště. To nejsou výrazy sebevědomých fotbalistů natěšených na zápas. Myslím, že při hledání příčin je na stole jedno velké téma, a to i pro budoucí skauting. Vyhodnocení mentální úrovně a odolnosti každého konkrétního hráče Sparty. Kromě Kangy, a určitě Dočkala, moc odolných typů nevidím.
Mladíček Hložek, na něhož situace také doléhá, šel tentokrát pod hrot, kde jak sám říká, se cítí nejlépe. To může být pro tým příznivé, už méně příznivé bylo, že vinou výpadku Trávníka, Krejčího a ztráty Haška byli nuceni ve štítové pozici držet střed hřiště Sáček s Kangou, což optimální není. Zlín hrající 5-3-2 se v tomto prostoru se třemi hráči celkem pohodlně dostal do hry a v úvodu si vytvořil gólové situace. Po zkratu Mandjecka, který stoperem opravdu není, začalo být ouzko. Sparta v deseti zvolila konzervativní způsob hry v hlubokém bloku, kdy často při postavení 6-2-1 podnikala rychlé kontry. Slouží jí ke cti, že vstřelila dva góly a mohla situací zaskočený Zlín porazit. Ale nestalo se, protože… A to bychom mohli mluvit pořád dokola.“
Březen 2020, po zápase Sparta - Zlín 2:2
Slavia se snaží Součka nahradit zvláštně
„Slavia na Slovácku padla zaslouženě. Dostává se do situace, kterou si neuměla představit. Vůbec s ní nepočítala. Ztratila šest bodů ve třech kolech a boj o titul se senzačně otevírá znovu. Slavia svým pouštěním žilou ztratila v zimě mentální vůdce kabiny. A toho největšího, tedy Tomáše Součka, se snaží – pro mě zvláštně – nahradit.
Vím, že má Jindřich Trpišovský ve středu hřiště marodku, ale hledat stejnou somatotypní typologii pokusy typu Provoda a Zimy, je dle mého názoru cesta, která nikam nevede. Hra tím trpí. Ti kluci jsou dobří a talentovaní na jiných postech. Souček prostě nahradit nejde a Slavia musí se svým portfoliem skutečných středových hráčů najít jiný efektivní způsob herního výkonu. Zároveň by potřebovala, aby se jí probudila křídla Masopust s Olayinkou a hroťákem Teclem. Nemají formu. Ale ono všechno souvisí se vším. Každopádně se máme v lize na co těšit.“
Březen 2020, po zápase Slovácko - Slavia 2:0
Zmatečná vláda a muž v červeném svetru
„Nedůsledná a zmatečná rozhodnutí vlády spolu s bezuzdnou bezstarostností české populace v prázdninových měsících způsobily, že se mimo jiné musíme znovu obávat o osud kolektivních sportů. S fotbalem a s hokejem na prvním místě. Doufejme, že muž v červeném svetru přebírající otěže společně s novým ministrem zdravotnictví FORTUNA:LIGU nestopne. V momentě, kdy se prakticky všude hraje, bychom byli opět světoví… Pokud tomu tak nebude, a já v to pevně věřím, vsadil bych se, že diváci bohužel opět zůstanou před branami stadionů. A to by bylo mrzuté. Uvidíme, nechme se překvapit.“
Září 2020, komentář k vládním řešení covidové situace
Spartě schází zodpovědnost a důslednost
„A co Sparta? V jejím případě to hraničí se sebemrskačstvím. Nemá cenu opakovat známá moudra, že se mužstvo staví od obrany a pokud nemám dobrou defenzivu, nemám dobré mužstvo. To je snad každému jasné. Myslím, že by se Sparta měla zamyslet nad celkovou filozofií. Tedy, co chce hrát, respektive, jak se prezentovat se současným kádrem. Je správná myšlenka, že Sparta ze své podstaty musí být za každou cenu dominantním mužstvem na hřišti?
Jejím problémem je slabá individuální defenzivní úroveň obránců. A to všech, nejen stoperů, ale i krajních beků. Z toho vyplývá, že potřebují pomoc. Čím? Rozhodně lepší organizací hry. Před nimi jsou hráči nastavení na ofenzivu a dozadu jim schází zodpovědnost a důslednost. Tím je řečeno vše. Sparta musí chtít vyhrát jeden dva zápasy 1:0. Ať se na to klidně nehezky dívá, ale nula vzadu je bezpodmínečně nutná. V minulosti tady byly lepší Sparty, umění dovést zápas k výhře bez obdržené branky zvládaly a nestyděly se za to.“
Září 2019, po zápase Sparta - Olomouc 3:3
Specifické ostravské podmínky. Vím, o čem mluvím, poznal jsem je
„Po dalším slabém vystoupení Baníku proti Teplicím přišlo to, co asi bylo nevyhnutelné a šeptandou již nějaký čas avizované. Managementu Ostravy došla trpělivost a Luboš Kozel padl. Ve fotbale běžná věc, a tudíž žádná tragédie. Sám jsem to v kariéře zažil a vím, že někdy, i když řemeslu dáváte sto procent, výsledky tomu neodpovídají. U Luboše to nebylo jinak. Prostě se mu za čtrnáct měsíců, přes dílčí záblesky, nepodařilo naplňovat vize, na kterých se s vedením v začátcích domluvil.
Tím největším úkolem byl očekávaný progres ve změně herního projevu Baníku. Ten se však nedostavil. Rukopis Luboše, tak dobře známý z působení v pražské Dukle, se ostravskému klubu vtisknout nepodařilo. Poslední týdny už to byla opravdu agonie a trápení. Při otázce proč, se můžeme na dálku jenom domnívat, zda trenérova fotbalová filozofie byla ta, která správně pasovala na baníkovskou hráčskou typologii, navíc v práci ve specifických ostravských náročných podmínkách. Vím, o čem mluvím, poznal jsem je. Do svědomí si ale musí sáhnout i hráči. Zažil jsem v Baníku Bolfy, Neuvirthy, Řezníky, Lukeše, Marky, Ličky, Varadi a další. Těm jsem nemusel nic říkat o nasazení a bojovnosti do roztrhání těla. Ti by za Baník padli. U řady hráčů současnosti to bohužel postrádám. Luboši, hodně štěstí na další štaci.“
Březen 2021, po odvolání Luboše Kozla z Baníku
Stoprocentně stojím za Kúdelou
„Před reprezentační pauzou jsem byl nejvíc zvědav, jak zareaguje čarodějnice jménem Slavia po honu, který na ni, a hlavně na Ondřeje Kúdelu, bez důkazů rozpoutali všichni spojení antirasisté, a možná ještě více pseudoantirasisté celého světa. A to z popudu slavných Rangers, kteří šikovně využili nešťastného Ondrova momentu, aby upozadili svoje ubohé fotbalové vystoupení a ještě více brutální chování bez špetky respektu k soupeři. A změkčili tak tresty z průšvihu, který se na ně do oné 88. minuty valil. Myslím, že se jim to dokonale podařilo. Ve své trenérské praxi jsem netrénoval slušnějšího hráče, než je Ondřej Kúdela. Proto jsem si stoprocentně jist, že je to on, kdo v tvrzení proti tvrzení říká pravdu.
Březen 2021, po Kúdelově kauze na Rangers
Hlavní přípravný prostor musí být jednoznačně v zimě
„Vlivem okolností, které způsobilo atypické (covidové) přerušení podzimu, a částečně i z důvodu konání posunutého EURO, jsme letos dostali mimořádnou možnost vyzkoušet si termínový model nejvyspělejších lig s minimální zimní přestávkou. Poznatky? Již dvě utkání jsou přeložena z důvodu nezpůsobilého terénu, řada zápasů je hraná ve velkých mrazech na často dezolátních plochách, kde je ohroženo zdraví hráčů, ničí se majetek klubu a o úrovni hry je lepší pomlčet.
Vím, že to letos nejde jinak, ale to poznání bylo potřeba udělat. Klima v naší kotlině a infrastruktura stadionů včetně tréninkového zázemí realizaci západního modelu prostě nenahrává. Tvrdím opakovaně, že přípravná období, tak jak jsme je znali desítky let, jsou nesmysl. K tomuto názoru mě přivedla pětatřicetiletá trenérská praxe. Všechny vyspělé země mají pořádnou přípravu jen jednu, která následuje po dostatečné dovolené.
Až se vrátí normální doba, musí pro nás být hlavní přípravný prostor, jak se ukázalo, jednoznačně teď v zimě. V létě pak s krátkým odpočinkem po sezoně a stejně krátkým oživovacím cyklem hrajme – proboha – fotbal. V tomto ohledu jsem velmi uvítal slova našeho současného nejlepšího trenéra Jindřicha Trpišovského, který v komentáři po zápase v Příbrami sdílel naprosto stejný názor. Věřím, že lidé z LFA, kde těžko sedí někdo s trenérskou praxí, vezmou do budoucna při tvorbě termínové listiny názory odborné fronty konečně v potaz.“
Únor 2021, v covidovém období
Kromě Slavie je liga průměrnou soutěží
„Skončil dlouhý podzim. Odmyslíme-li si suverénní Slavii, domnívám se, že se jedná o zajímavou, ale fotbalově stále jen průměrnou soutěž, kde hlavními atributy jsou bojovnost, atletičnost, agresivita a taktická disciplína. Celkově vynikáme velkým počtem naběhaných kilometrů, ovšem v nižším tempu a intenzitě. Technická stránka je dlouhodobě letitým problémem.
Pozitivem je přenos herní filozofie Slavie do většiny týmů ve smyslu odvážné aktivní hry s vysokým napadáním. Projev s hlubokými obrannými bloky je k vidění jen zřídkakdy. Trenéři určitých mužstev začali i víc variovat systémově, často se objevuje tříobráncové herní schéma, chcete-li třístoperové. Ve svých dvou základních modifikacích 3-5-2 nebo 3-4-3. Běžné začíná být přepínání ze systému do systému během hry.
Událostí kola je jistě konec Pavla Vrby v Plzni. Těžko se mi jako bývalému trenérovi klubu k tomu vyjadřuje, tak jen krátce: kouč si zaslouží absolutorium, velké uznání a poděkování za celou éru v Plzni. Byl průkopníkem prvků, které posunuly celý náš fotbal. Zdá se ale, že se dlouhé působení v klubu vyčerpalo a rozvod z rozumu je logickým krokem. U velkých týmů to tak je. Nestačí jen bodová úspěšnost a postavení v tabulce, ale jsou žádány i vysoké parametry hry. To první v Plzni stále funguje, to druhé mělo dlouhodobě sestupnou tendenci. Kvalita kádru a předváděná hra stále stačí na průměrnou českou ligu, ale přestala stačit na mezinárodní scéně. Pokles spojený s neúčastí v evropských pohárech byl již delší čas hmatatelný a neustále diskutovaný.“
Prosinec 2019, po podzimní části
Jožko, termín bývalý doktor neznám…
„Zaujal mě výrok trenéra Webera, kde se vysmívá názorům takzvaných „bývalých trenérů“ (třeba termín bývalý doktor neznám), kteří pochybují o Komličenkově mobilitě. Tak, Jožko, ještě jednou: ty sám jsi ještě nedávno Nikolaje kritizoval, dokonce po čtyřgólovém zápase, že málo pracuje pro mužstvo. Přitom kritika mu očividně prospěla, zlepšil se. Nikdo nepochybuje o tom, že je výborným střelcem. Ve Slavii by góly sázel taky, ale ta úvaha se týkala pochybností o jeho prosazení na mezinárodním fóru v intencích náročných požadavků trenéra Trpišovského na běhavost a pracovitost všech hráčů včetně hrotového útočníka. U mě pochybnosti stále přetrvávají, a gól za „komandu“ proti San Marinu na tom nemůže nic změnit. Myslím si, že v Boleslavi by se spíš měli zamyslet nad faktem, proč udělali venku třetí nejmenší počet bodů, proč mají třetí nejvyšší počet inkasovaných branek a proč mají v tabulce pravdy minus jedna. To vše s renomovanými střelci. Jestli třeba není problém v systému 4-4-2 a typologií hráčů do něj zasazených…“
Prosinec 2019, reakce na Weberovu kritiku
Klaním se, pane Trpišovský
„Slavia je mistrem. Dokonce potřetí po sobě. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že naprosto zaslouženě. Sluší se přispěchat s velkou gratulací. Nový mistr je výkonnostně obrovsky napřed od ostatních soupeřů, až z toho zjištění, zejména těm, kteří by se mu rádi vyrovnali, musí trochu bolet hlava. Jsou to samozřejmě Sparta a Plzeň. Poslední kolo exaktně ukázalo proč. Důvod je zřejmý. Jakmile na tato z herního a technického hlediska jistě velmi dobrá mužstva nastoupí intenzita, agresivita, soubojovost, týmový presink a vysoké tempo hry ve spojení s kvalitou, tak přichází problém.
Realizační tým Slavie a jeho vnímání současných požadavků na výběr typologie hráčů, práce s nimi a schopnost je ve velmi pozitivním klubovém klimatu rychle rozvíjet, je ten hlavní důvod současného, na české poměry fenomenálního sportovního úspěchu, a s tím i ruku v ruce jdoucího ekonomického úspěchu. No, a tomu realizačnímu týmu velí Jindřich Trpišovský. Muž, který vstupuje do historie českého fotbalu, a já, pane kolego, upřímně blahopřeji a hluboce se klaním.“
Květen 2021, po zisku titulu Slavie