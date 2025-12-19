Nedvěd s Trundou vysvětlili obrat ve strategii: Koubek hoří pro repre a má plán
Bylo krátce před mimořádným mítinkem s novináři, Pavel Nedvěd sjížděl výtahem do přízemí strahovské centrály. „Ty se dneska směješ,“ vytřeštil oči David Trunda, šéf svazu. Evidentně to v předchozích měsících nebývalo zvykem. „Protože jsem poprvé opravdu šťastný. Cítím v sobě oheň. Já vím, že to (postup na MS) dokážeme,“ opáčil mu držitel Zlatého míče.
Důvod je nasnadě. Reprezentace má po dvou měsících konečně nového trenéra národního týmu. Trenéra, po kterém prý Nedvěd neskonale toužil. „Pan Koubek byl mojí první volbou,“ trochu překvapil, pak pokračoval v ostřejším tónu. „Nezastírám, že způsob výběru je velice komplikovaný proces. Jestliže generální manažer dostane za úkol navrhnout reprezentačního trenéra, měl by mít možnost ho i schválit,“ narážel na odmítavý postoj výkonného výboru FAČR, který mu Koubka na první pokus neschválil.
Zároveň potvrdil to, o čem v minulých dnech informoval deník Sport a web iSport. S Koubkem se na hloubkovém jednání sešel už v říjnu po odvolání Ivana Haška. Trenérského matadora chtěl k reprezentaci už tehdy. „Bylo to přesně jednadvacátého októbra, už v té době byl pro mě Míra Koubek jasná volba. Jsem rád, že to teď všichni schválili, a nikdo nebyl proti. Chtěl bych mu poděkovat, že vydržel,“ otočil se na Koubka.
Nedvěd byl od začátku výkonu své funkce podle všeho principiálně pro angažování českého trenéra, jenže výkonný výbor to viděl jinak. Prioritně určil zahraniční variantu. „Měli jsme připravených spoustu dalších variant, byli tam zahraniční trenéři, i pan Trpišovský. Pro mě ale byla první myšlenka (Koubek) zásadní. Jsem rád, že to tak nakonec dopadlo,“ dodal Nedvěd.
Jak je známo, dohoda s koučem z ciziny nebyla z několika důvodů reálná. Prvotně narážela na vysoké finanční požadavky, problémem – pro svaz – byla i minimální znalost českých hráčů. „Během procesu hledání a zjišťování podmínek cesty zahraniční nebo české, jsem se osobně setkal jen s dvěma trenéry. S jedním zahraničním, a nebyl to pan Bilič, a s jedním českým,“ vysvětlil Trunda. Podle redakčních zdrojů šlo o Jürgena Klinsmanna a právě Miroslava Koubka.
Zahraniční kouč? Extrémně finančně náročné
„Pravdou je, že jsme jako prioritní zvažovali zahraniční cestu, tipovali jsme si trenéry. Úkolem bylo zjistit, jaké jsou jejich finanční podmínky, představy. A také, jestli mají srdíčko a oheň. Když jsme to absolvovali, měli jsme spoustu otazníků i jen z té jedné schůzky se zahraničním trenérem. Šlo by o extrémně náročnou finanční cestu a navíc jsme nezískali jistotu, že by hořeli. S panem Koubkem jsem se potkal v neděli, seděli jsme tři hodiny a rozdíl byl extrémní. Viděl jsem nejen, že hoří pro to s námi spolupracovat, ale taky, že má plán. Dozvěděl jsem se mnohem víc informací, než na schůzce s koučem ze zahraničí,“ objasnil Trunda.
Koubek šel do jednání s jasným plánem, dostat smlouvu na dva a půl roku, tedy do mistrovství Evropy v roce 2028. Tak se i stalo. Výkonný výbor s tím neměl zásadní problém. „Po listopadových zápasech mi plán se zahraničním trenérem přestal dávat smysl. Kdybych přivedl takového trenéra na play off, bude o hráčích vědět jen desetinu toho, co pan Koubek,“ vysvětloval své myšlenkové posuny Pavel Nedvěd. „Mám úplně jasnou představu, jak by měl vypadat trenér národního týmu. A úplně maximálně mi vyšel pan Koubek. Má zkušenosti, dokáže reagovat na vývoj utkání, měnit rozestavení a poslední dva roky je velice úspěšný na evropské scéně,“ doplnil.
Nová reprezentační éra, ta Koubkova a Nedvědova, se právě rozjíždí. Mise Amerika 2026 právě začíná.