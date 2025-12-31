Piták o Koubkovi: Bude pod tlakem, u nás se nechválí. Fukal u reprezentace vidí Kozla
Miroslav Koubek coby trenér reprezentace? „Před rokem by to čekal málokdo,“ svěřil se při Silvestrovském derby pražských „S“ Vladimír Šmicer, jenž trenérského doyena srovnává s Karlem Brücknerem. Další legendy ví, že židle národního kouče je ošemetná a vzhledem k hráčskému materiálu mnohdy nevděčná. Tomáš Řepka pak při výběru mluvil o vaření z vody a znovu se zastal odvolaného Ivana Haška. Všichni si ovšem pochopitelně přejí postup na světový šampionát.
Milan Fukal
účastník EURO 2000 a Poháru FIFA 1997
„Koubkovo jméno jsem zmiňoval, když se ukazoval být jednou z variant po odvolání Ivana Haška. Jsem rád, že nároďák převzal český trenér, který hráče dobře zná. Přestože to bude velice těžké, doufám, že postup na mistrovství světa vybojuje. Zmiňovala se i možnost s Lubošem Kozlem. Především je jeho zásluhou, spolu s realizačním týmem, jak se daří Jablonci. Fandím mu, potkal jsem se s ním jako s hráčem i jako s protihráčem. Nyní jako trenér odvádí skvělou práci. Poprávu se díky němu pohybuje v tabulce Jablonec takhle vysoko. Myslím si, že někdy v budoucnu není nemožná varianta Luboše Kozla u národního týmu.“
Karel Piták
Bývalý hráč Slavie či Salcburku
„Dopadlo to rozumně, tak jak mělo. Z pohledu Jindřicha Trpišovského by bylo složité sedět na dvou židlích. Trenér Koubek má za sebou skvělou trenérskou kariéru a věřím, že máme šanci na mistrovství světa postoupit. Bude pod velkým tlakem, protože trenéři reprezentace se u nás moc nechválí. Koubek je ale opravdu hodně zkušený a ví, do čeho jde. Věřím, že to bude fungovat.“
Martin Vaniak
Dvojnásobný mistr ligy se Slavií
„Preferoval jsem zahraničního trenéra, protože českých trenérů už tam bylo hodně. Viděl jsem příklad slovenské reprezentace, k níž vzali italského trenéra, dovedl je na mistrovství Evropy. Byla by to určitá změna, ale samozřejmě víme, jaké máme finanční podmínky, je to složité. A v současné situaci o našich hráčích určitě ví víc český trenér, navíc Koubek je výborný stratég. Byl šibeniční termín před baráží, rozhodli se tak pro českého trenéra, což je dobře. Dál to bude na lidech, kteří jsou za to placeni. Věřím, že pokud se to dá dohromady, i co se týká fanouškovské zóny, že bychom mohli uspět v baráži nejen s Irskem, ale i pak s Dánskem. Byl bych rád, aby Češi zase byli hrdí na fotbalový nároďák, nejen na ten hokejový.“
Tomáš Řepka
Účastník EURO 2000
„Myslím, že bylo úplně zbytečné vyhodit Ivana, mohl tam být doteď. Nepochopil jsem to. Podle mě svaz trochu vařili z vody a pan Koubek jim zbyl. Zahraniční varianty, Fatih Terim, Klinsmannové… To bylo nereálné, zbožné přání. Navíc si myslím, že u českého nároďáku by měl být český trenér. Každopádně jsem možná jeden z mála, který věří, že baráž zvládneme a na mistrovství postoupíme, i když to bude těžké.“
Roman Bednář
Bývalý útočník West Bromwich Albion
„České reprezentaci bych vzkázal: Držte se. Není jednoduché být v české zemi na FAČRu. Vím, že kluci udělali chyby, teď už jsem na druhé straně… Ale přeju jim to nejlepší, v tomhle jsem sluníčko. Lidi dělají chyby. Přál bych si, abychom zvládli aspoň první zápas s Irskem, celý národ šel potom do závěrečného zápasu a dali to dokupy. Není jednoduché dělat v Česku nároďák. Trenéra Koubka pracovně neznám, jen od vidění a podle toho, co provedl s Plzní. Přeji mu hodně štěstí. Teď to není hledání o tom, kde se stala chyba a co nás tlačí, ale opravdu se musíme soustředit na dva barážové zápasy a zvládnout je.“
Vladimír Šmicer
Vicemistr Evropy 1996, vítěz Ligy mistrů
„Všichni víme, že variantu s Jindřichem Trpišovským si přálo hodně lidí. Nakonec to nevyšlo a je tam Míra Koubek. Jede se dál, budeme mu všichni držet palce, aby z týmu dostal maximum. Scénář s Koubkem by třeba před rokem málokdo čekal, ale stalo se. Karel Brückner u nároďáku také začínal později.“