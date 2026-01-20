Posun v žebříčku FIFA. Češi si před baráží o MS polepšili, nejvíc bodů získala Nigérie
Čeští fotbalisté si v lednovém žebříčku FIFA polepšili o jedno místo na 43. pozici. V čele jsou stále úřadující mistři Evropy Španělé před světovými šampiony Argentinci a Francií.
Čerství vítězové afrického šampionátu Senegalci poskočili o sedm míst a jsou dvanáctí. Poražení finalisté z Maroka, kteří v neděli v Rabatu prohráli 0:1 po prodloužení, se posunuli o tři příčky na osmou pozici a jsou nejvýše v historii. Dosavadním maximem semifinalistů mistrovství světa v roce 2022 bylo desáté místo v dubnu 1998.
Nejvíce bodů za uplynulý měsíc nasbírali bronzové medailisté z mistrovství Afriky Nigerijci a vyneslo jim to posun o 12 míst na 26. příčku.
Irsko, s kterým se česká reprezentace utká v semifinále březnové baráže o postup na mistrovství světa, je stále na 59. místě. Pokud čeští fotbalisté zvítězí, vyzvou ve finále Dánsko (21. pozice), či Severní Makedonii (66.).
Příští vydání žebříčku FIFA zveřejní 1. dubna.
Pořadí fotbalových reprezentací v žebříčku FIFA k 19. lednu
1. (1.) Španělsko 1877 b., 2. (2.) Argentina 1873, 3. (3.) Francie 1870, 4. (4.) Anglie 1834, 5. (5.) Brazílie 1760, 6. (6.) Portugalsko 1760, 7. (7.) Nizozemsko 1756, 8. (11.) Maroko 1737, 9. (8.) Belgie 1731, 10. (9.) Německo 1724, 11. (10.) Chorvatsko 1717, 12. (19.) Senegal 1707, 13. (12.) Itálie 1702, 14. (13.) Kolumbie 1701, 15. (14.) USA 1682, 16. (15.) Mexiko 1676, 17. (16.) Uruguay 1673, 18. (17.) Švýcarsko 1655, 19. (18.) Japonsko 1650, 20. (20.) Írán 1617, 21. (21.) Dánsko 1617, ...43. (44.) ČESKO 1487, 59. (59.) Irsko 1436, 66. (66.) Severní Makedonie 1379.