Pod novou střechou: fotbalové národní týmy budou napříště bydlet v Czech Inn Hotels
Přemýšlení, kde bude fotbalový národní tým bydlet při domácích zápasech bydlet, odpadá. Asociace uzavřela partnerství s hotelovou sítí Czech Inn Hotels, který poskytne ubytování všem reprezentačním týmům napříč věkovými kategoriemi. Czech Inn Hotels se tak nově stává Premium partnerem reprezentace, smlouva platí do 31. července 2029.
Až dosud asociace využívala služby NH Hotels. Mužské áčko začne služby Czech Inn Hotels využívat od podzimních reprezentačních srazů v rámci Ligy národů A, ve kterých v Česku přivítá Chorvatsko, Anglii a Španělsko.
„Spojení s Czech Inn Hotels představuje důležitý krok v oblasti zajištění profesionálního zázemí pro naše reprezentační týmy. Kvalitní ubytování, odpovídající servis a stabilní podmínky jsou klíčové pro přípravu na vrcholné mezinárodní soutěže. Těší nás, že jsme našli silného a spolehlivého partnera,“ říká David Trunda, předseda FAČR.
„Jsme největší hotelovou skupinou v České republice a ročně ubytujeme více než dva miliony hostů, včetně velkých skupin a významných akcí. O to více nás těší, že můžeme přivítat i zástupce nejpopulárnějšího českého sportu a poskytnout fotbalistům zázemí na nejvyšší úrovni,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel Czech Inn Hotels, kterých je v republice třicet.
Kromě ubytování pro reprezentaci budou hotely tohoto řetězce sloužit jako zázemí pro workshopy a konference asociace.