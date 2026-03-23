Bobřík a tři vyloučení. Češi byli po baráži o MS 2002 v rozkladu. Šmicer: Mentální slabost
Hledala se slova, která by popsala zmar, z něhož nakonec vyrostl jeden z nejlepších týmů historie. Reprezentace v baráži o mistrovství světa 2002, v níž na podzim roku předešlého dvakrát padla s Belgií 0:1 a musela snést tři vyloučení, přinesla národu potupu. Přitom v roce 2004 byla blízka triumfu na EURO v Portugalsku…
Dohrávali v devíti, na konci duelu byli vyloučeni Pavel Nedvěd s Milanem Barošem. Jejich zkraty byly reakcí na to, že chvíli před koncem dotvořil belgickou euforii z penalty Marc Wilmots.
Po utkání napadl brankář Pavel Srniček, jenž se tehdy ještě psal s dlouhým í ve jméně, belgického asistenta Roberta Wasseigeho a dostal pokutu přes 50 tisíc korun. „Ten chlap nadával na všechno, co nebylo české,“ divil se Wasseige. Kustod hostů skončil po strkanici s tržnou ránou a rozhodčího Anderse Friska musela doprovázet ze stadionu policie.
„Češi neumějí prohrávat,“ roztrhal belgický tisk soupeře.
Trenér Jozef Chovanec přitom v roce 1998, když nastoupil k mužstvu, pronesl přání do budoucnosti. „Chci zlepšit prestiž českého fotbalu.“
V tu chvíli, tedy v půlce listopadu 2001 byla však na nule, v rozkladu. Jenže tenhle průšvih se vlastně dal očekávat. Tým působil během celé kvalifikace rozháraně.
Zaprvé vztahově. „Nebylo to v pořádku,“ přiznal jeden z tahounů Tomáš Rosický. Příkladem budiž samotná baráž. Srniček si tehdy stěžoval, že média řeší, zda by neměl do brány naskočit mladý Petr Čech, toho času zářící ve Spartě, a to zejména v Lize mistrů. „Nakonec to mezi nimi bylo až osobní,“ přiznal záložník Martin Hašek, mimochodem Srničkův kamarád.
„Chtělo by to trochu úcty,“ ozval se třiatřicetiletý brankář. Odchytal však obě utkání, inkasoval dvakrát. Odveta byla jeho posledním vystoupením v reprezentaci. Srniček, který zemřel na konci roku 2015, možná i proto získal ke konkurentovi odstup. Jako jeden z mála ho v dalších letech kritizoval. „Petr žije jen ze jména,“ pronesl například.
Český bobřík
Tato záležitost byla také jedním ze spouštěčů bobříka mlčení, tedy mediálního ticha. Hráči se odmítli před prvním duelem bavit s novináři, prý aby měli klid. Šlo však spíše o zpupnost, která navíc ještě zvýšila napětí. „Chyba,“ uznal Vladimír Šmicer. Další problém byl disciplinární.