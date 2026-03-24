Rosický porovnává baráže o MS: Pravý opak. Belgie? Nedisciplinovanost, křeč, frustrace...
Poznal drsný krach i sladký úspěch. Tomáš Rosický, jeden z největších fotbalistů, se v ultimátním boji o mistrovství světa sklouzl dolů do pekla i nahoru do nebe, jak popisuje ve 2. díle seriálu deníku Sport a webu iSport o barážových vystoupeních české reprezentace, konkrétně v roce 2001 a o čtyři roky později. První pokus zle nevyšel, druhý ano. Na Letné, kde působí pětačtyřicetiletý internacionál jako sportovní ředitel, jeho nástupci ideálně sehrají finále letošní bitvy o šampionát proti Dánsku, či Severní Makedonii. Nejprve však v Edenu musí překonat Irsko se střelcem Alkmaaru Troyem Parrottem, jenž v nedávném osmifinále Konferenční ligy podupal jeho Spartu třemi góly ve dvou utkáních.
V roce 2001 to byla tryzna. Reprezentanti se nebavili s médii, dvakrát padli s Belgií, schytali tři červené karty. Tomáš Rosický naskočil kvůli těm žlutým až v odvetě, čekalo se na jeho zázračný příspěvek. Ten nepřišel.
„Byla to blamáž,“ vzpomíná záložník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
O čtyři roky později byl zdravotně rozsekaný. „Ale já měl pořád něco,“ směje se. Přesto pomohl týmu přes Norsko na šampionát do Německa. V prvním duelu v Oslu na hřišti, které bylo horší než některé nynější ligové terény, rozhodl Vladimír Šmicer, v odvetě na Letné se po akci Milana Baroše prosadil právě Rosický.
Tehdy jste řekl, že je to vaše nejdůležitější branka. Vzpomínáte?
„Na tohle jo, ale že jsme měli nějaká trika a na oslavu vůbec. Dovedu si to představit, ale žádný zážitek nemám. (směje se) Do té doby jsem určitě důležitější gól nedal. Znamenal přece, že postupujeme na mistrovství světa. Šli jsme do kontru, doplňoval jsem Baryho z druhé vlny. Dostalo se mi to proti noze někde na vápně, trošku jsem si povyskočil a trefil se. Bylo to na bránu na druhou stranu od Letné.“
Přitom jste šel do utkání v nedobrém stavu, ne?
„Přijel jsem už na sraz s nějakým problémem, na druhou stranu já měl furt nějakej. (směje se) V Norsku se mi přidal ještě jeden, po ostrém zákroku. Bolelo mě koleno a kotník, ten byl horší. Měl jsem to strašně stažené a Eda Poustka s lékaři mě něčím napumpovali. Ale takovýhle zápas prostě chceš hrát.“
Ano, generace Vladimíra Šmicra, Karla Poborského měla skoro poslední šanci jet na mistrovství světa. Navíc se vrátil poprvé od EURO v Portugalsku Pavel Nedvěd.