Jak se postoupilo na EURO 2012: Dusno před baráží, urážky, pak pomsta a skandál
Každý Čech zná pohádku S čerty nejsou žerty. A z ní ikonickou scénu, kdy Petr Nárožný strhává knoflíky z vojenské uniformy Vladimíru Dlouhému. „Tohle že jsou přišitý knoflíky? Tohleto?“ Vzpomínka na tento úryvek během letu z Podgorice do Prahy odšpuntovala veliký skandál, který zastínil postup národního týmu na EURO 2012. Nejen o tom je třetí díl barážového seriálu deníku Sport.
Celý román okolo postup na šampionát se začal odehrávat už během kvalifikace. Reprezentace vedená Michalem Bílkem byla neustále pod tlakem. Médií i fanoušků. Na úvod prohrála v Olomouci s Litvou, i další výkony stály za starou belu. Po remíze ve Skotsku 2:2 pak vystoupil s těžkotonážní palbou bývalý reprezentant Radek Drulák. Na stránkách deníku Sport si nebral servítky.
„Nač tam ten Bílek sedí? Buď tomu nerozumí a ať jde do pr…, nebo má strach toho hráče vystřídat, že mu příště nepřijede. A to ať jde taky někam. Podle mě není persona. Nikdy nebyl.“
Reakce přišla zanedlouho. V Pořadu Dohráno vystoupil tehdejší manažer A-týmu Vladimír Šmicer. „Únosná kritika je v pořádku, ale co prohlásil Radek Drulák, to je skoro na kriminál,“ nechal se slyšet. Následně dodal, že se stydí, že s Drulákem seděl v jedné šatně.
A jelo se dál, někdejší útočník to nenechal jen tak. „Co jsem řekl špatně? Když někdo neumí přijmout kritiku, nemá ve vedení fotbalu co dělat,“ uvedl ve Sportu Drulák. „Jestliže se stydí (že se mnou hrál), ať hraje fotbal s Vízkem. Můžou se tam pusinkovat, ať si vezmou růžový šatičky a bude to. Měl by si uvědomit, že je o pár desítek let mladší, a podle toho se chovat.“ A přidal slova o mladém smradovi.
V této náladě Česko zvládlo baráž s Černou Horou. Doma bralo výhru 2:0, venku vyhrálo 1:0, zejména díky fantastickým zákrokům Petra Čecha. Na letišti v Podgorici se slavilo, hráči skandovali a také se „pomstili“ Drulákovi. Poskakujíce v kolečku prozpěvovali, že nemá přirození…
Baroš v černých tangách
„Tehdy měl Michal Bílek silnou podporu celé kabiny. Měli jsme ho rádi, stáli za ním. Po kritice jsme se semkli. I díky tomu postoupili. Pak se stalo, co se stalo. Když to řeknu blbě, bylo mi jednadvacet, byl jsem týmový hráč. Neuměl jsem si představit, ať se řve cokoliv, že bych měl odejít stranou. Byli jsme v euforii. Vůbec nás nenapadlo, že by z toho mohl být takový malér,“ vzpomíná Václav Pilař, důležitý člen základní sestavy.