Vaclík vzpomíná na promarněnou baráž o MS: Ve Švédsku jsme to lepili… Hodil by se Darida
Na „covidovém“ EURO v roce 2021 patřil k nejlepším brankářům turnaje, český tým pomohl dotáhnout až do čtvrtfinále. O necelý rok později se mu rozplynul velký sen, zachytat si i na velkém světovém mundialu. Tomáš Vaclík (36) vzpomíná na neúspěšnou baráž ve Švédsku. Národní tým v boji o postup na šampionát v Kataru vzdoroval až do prodloužení, kde naděje zhatil těžko chytatelný gól. „Neměl jsem nárok,“ říká tehdejší opora národního týmu ve velkém rozhovoru v rámci seriálu deníku Sport a webu iSport o českých barážích na velké turnaje.
Tomáš Vaclík patřil před čtyřmi lety k největším osobnostem národního týmu. Česko v březnovém boji o šampionát v Kataru sehrálo náročnou baráž ve Švédsku. Na to, v jakém stavu tam mužstvo cestovalo, bylo nakonec k postupu do finálového duelu v Polsku velmi blízko. „Netrefilo nás to,“ připouští zkušený gólman, když přijde řeč na tehdejší situaci v týmu, Češi se aktuálně pokouší dostat na mistrovství po 20 letech, baráž startují ve čtvrtek v Edenu s Irskem.
Co se vám vybaví ze zápasu ve Stockholmu před čtyřmi lety?
„Hrálo obrovskou roli, že Švédi nastupovali doma. Ale musím uznat, že stoprocentně měli v daný moment lepší tým, než my. Isak a Forsberg, výborně u nich hráli hlavně tihle ofenzivní hráči nahoře. Navíc jsme tam jeli hodně rozbití – nebyli Cuf se Schickym (Vladimír Coufal, Patrik Schick), v obraně vypadli zranění Kalas s Čeldou (Ondřejem Čelůstkou) i Bořilem, v reprezentaci už nebyl Kadeř (Pavel Kadeřábek). Toho se nepodařilo přemluvit, aby přijel. Od EURO už s námi nehrál Vláďa Darida. Lepili jsme to. Havlis (Milan Havel) měl obrovskou šanci v 93. minutě, to byla hrozná škoda, že nedal. Byli jsme blízko penalt, tam by to byla loterie. Domácí prostředí se v takový moment mohlo otočit proti Švédům. Bohužel jsme tam nejeli v plné sestavě.“
Domácí nakonec rozhodli až gólem v prodloužení.
„Kuchtičovi (Janu Kuchtovi) tam neuznali gól, možná nesprávně. Švédové neměli úplně víc ze hry, šlo o takový typický barážový zápas. V rozhodující moment to přede mnou pěkně vykombinovali a rozhodli. Neměl jsem nárok. Pomohlo jim střídání, soupisku měli na ten zápas širší.“
Březnový barážový sraz vás tehdy nepotkal v nejlepší formě, souhlasíte?
„Úplně nás to netrefilo v dobrém rozpoložení. Přitom potřebujete opak, když se hraje takhle o hodně. Vždycky záleží na tom, jak se komu v tu chvíli daří v klubu. Navíc nám scházeli kluci ze základu. Třeba Schicky nás táhl šest měsíců zpátky na EURO, logicky chyběl.“
Rozpadlo se silné jádro týmu, které se dalo dohromady během předchozího EURO, kde jste došli až do čtvrtfinále?