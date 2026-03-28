Dvě žluté bez vyloučení? Angličané nevěří vysvětlení rozhodčího: Vymýšlel si za pochodu!
Fanoušci ve Wembley byli svědky vcelku bizarní situace. Kromě nepříliš povzbudivé remízy Anglie 1:1 s Uruguayí se totiž zdálo, že bylo v přátelském utkání k vidění i přeformulování jedné z nejznámějších fotbalových matematik. Tedy že dvě žluté se rovnají červené kartě. Jihoamerický záložník Manuel Ugarte viděl dvakrát žlutý trest, ale do sprch nešel. „Rozhodčí měl špatný den,“ řekl naštvaný kouč domácích Thomas Tuchel.
Kontext pro Tuchelova slova – sudí Sven Jablonski ho dopálil v utkání hned několikrát. Německý trenér si postěžoval na „soft penaltu“, kterou rozhodčí proti jeho týmu pískl v posledních minutách, a na absenci červeného trestu pro Ronalda Araúja, který hodně nevybíravě zranil hvězdu Phila Fodena. „Myslel jsem, že má zlomenou nohu, měl štěstí. Po utkání jsem se s rozhodčím nebavil, nechtěl jsem. Byl to od něj špatný výkon během celého zápasu,“ poznamenal Tuchel.
A to nepřišla řeč ani na situaci kolem Manuela Ugarteho. Uruguayský záložník ve službách Manchesteru United nejdříve v 70. minutě viděl žlutou, když tvrdě dojel Colea Palmera a v 81. minutě dostal další kartu za nevybíravé poznámky vůči rozhodčímu. Televizní komentátoři v tu chvíli byli překvapeni, jejich grafiky už podruhé ukazovali trest pro Ugarteho, ale ze hřiště nešel.
How is it possible that Manuel Ugarte gets two yellow cards but not a red card?— Epic Red Cards 🟥 (@epicredcards) March 27, 2026
Nešlo jen o chybu televizních grafik, například i televizní stanice ITV Sports, která měla reportéry přímo u hrací plochy, ve vysílání oznámila, že čtvrtý rozhodčí Benjamin Brad tuto identitu Ugarteho při obou žlutých kartách potvrdil.
Harry Maguire ale poskytl jiný pohled: „Nejdříve nám bylo řečeno, že druhá žlutá karta byla zrušena. Nyní nám zase bylo řečeno, že první kartu dostal místo Ugarteho doopravdy Gimenéz za nesportovní chování. Takže se zdá, že místo dvou žlutých karet nedostal Ugarte žádnou,“ řekl anglický stoper. „Rozhodčí si to očividně vymýšlí za pochodu. Jako kdybychom to neviděli…,“ rozčiloval se ve studiu ITV bývalý útočník Ian Wright.
Čtvrtý rozhodčí Brand byl nakonec citován s tím, že „zrušena“ byla opravdu až Ugarteho druhá žlutá karta. Pro Angličany to stále není přesvědčivá odpověď, asistenti u VAR totiž nemají pravomoc rušit druhé žluté karty. Toto pravidlo bude zavedeno až za pár měsíců na MS v Severní Americe.