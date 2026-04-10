Šok v Polsku. Zemřel uznávaný kouč Magiera (†49), byl ještě u baráže o MS

Nečekaně zemřel polský fotbalový trenér Jacek Magiera ve věku 49 let
Nečekaně zemřel polský fotbalový trenér Jacek Magiera ve věku 49 letZdroj: Profimedia.cz
Polský fotbal v pátek zasáhla smutná zpráva. Ve 49 letech náhle zemřel Jacek Magiera, jeden z nejvýraznějších tamních trenérů. Informaci o reprezentačním asistentovi potvrdil Polský fotbalový svaz. Podle serveru sport.tvp.pl Magiera zkolaboval při ranním běhání v parku. Byla mu poskytnuta resuscitace a sanitkou zamířil do nemocnice ve Vratislavi, ale bohužel se ho nepodařilo zachránit.

Při nedávné baráži o mistrovství světa ještě stál jako asistent hlavní kouče Jana Urbana na lavičce polské reprezentace. „Polský fotbalový svaz s hlubokým zármutkem a nesmírnou lítostí přijal zprávu o úmrtí Jacka Magiery, druhého trenéra polské reprezentace. Rodině, přátelům a blízkým Jacka Magiery vyjadřujeme nejupřímnější soustrast,“ stojí v prohlášení.

Vynikající trenér, velký odborník byl významnou postavou světa polského fotbalu. Narodil se a vyrostl v Čenstochové, kde v barvách tamního Rakowa zahájil svou hráčskou kariéru. Nejvíc je spojena s Legií Varšava, kde působil mezi lety 1997 až 2006.

S ní zazářil také jako trenér. Mezi fanoušky se nejvíc vzpomíná na sezonu 2016/17, kdy Legii dovedl do základní skupiny Ligy mistrů, v níž skončil třetí za Realem Madrid a Dortmundem. Divoká domácí remíza 3:3 s Realem je zápas, který připomíná dodnes. V polském kontextu to byl obří úspěch.

Od března 2018 pracoval Magiera s reprezentací do 20 let, se kterou postoupil do osmifinále mistrovství světa. Po mládežnickém šampionátu vedl národní tým do 19 let. K práci v klubu se vrátil v roce 2021, kdy převzal Slask Wrocław. V sezoně 2023/24 se s týmem ze slezského města stal polským vicemistrem. Byl otcem dvou dcer, jeho bratr Marek je fotbalovým televizním komentátorem.

