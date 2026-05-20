Velké změny v kvalifikaci na EURO a v Lize národů! Vznikne zcela nový systém skupin

Čeští fotbalisté se radují z gólu Pavla ŠulceZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Evropská fotbalová unie (UEFA) představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po evropském šampionátu v roce 2028 ve Velké Británii a Irsku. UEFA to oznámila po zasedání výkonného výboru v Istanbulu.

Namísto dosavadních čtyř divizí bude Liga národů rozdělena pouze do tří různých lig, dvě s 18 týmy a třetí s 19. Ligy budou poté rozděleny do tří skupin po šesti, přičemž v nejnižší úrovni C bude jedna skupina se sedmi týmy.

Reforma připomíná nový formát evropských klubových soutěží. Každý tým odehraje šest zápasů proti pěti různým soupeřům, včetně těch z ostatních skupin. Proti soupeřům z ostatních skupin odehraje pouze jeden zápas, zatímco zápasy ve stejné skupině se budou hrát i na klasická utkání doma - venku. Systém play off i systém sestupu a postupu zůstanou v platnosti.

Kvalifikace mistrovství Evropy bude také založena na formátu divizí. Ligu 1 vytvoří 36 týmů z prvních dvou divizí Ligy národů, zbývající týmy vytvoří ligu 2. Liga 1 bude nejprve rozdělena do tří košů a poté rozlosována do tří skupin po dvanácti zemích. Každý tým odehraje šest zápasů proti šesti různým soupeřům - po dvou z každého koše.

Tři vítězové skupin z ligy 1 postoupí přímo do finále. Zbývající místa vzejdou z play off, jehož se zúčastní i týmy z ligy 2. V prohlášení UEFA uvedla, že nový koncept bude v nadcházejících měsících dále rozpracován a poté předložen ke schválení na příštím zasedání výkonného výboru v září.

